Militares gallegos en Irak: entre el choque cultural y la morriña

“Aspectos como el agua potable o la luz, que pasarían totalmente desapercibidos ya que damos por hecho que los tenemos, en este tipo de experiencias se valoran aún más si cabe”. Así lo destaca Víctor Alvarellos Sarabia, comandante de la Brigada Galicia “VII” y jefe del grupo Force Protection en la operación Apoyo a Irak (A/I XV IRAK). El militar, originario de Ourense, narra a este periódico, junto a otros compañeros de la Brilat, parte de su experiencia en el país asiático. Una vivencia “enriquecedora”, englobada bajo la Nato Mision Iraq (NM-I) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la cual están ayudando a reforzar las instituciones y fuerzas de seguridad iraquíes para que ellas mismas puedan impedir el regreso del Estado Islámico (ISIS), luchar contra el terrorismo y estabilizar su nación.

Alvarellos, que ya había estado en diferentes puntos de Líbano y Afganistán, se encuentra ahora en Bagdad, donde si bien hay “un gran contraste entre barrios”, “se adivina que tuvo que ser una ciudad próspera y referencia para toda esta zona”, dice. Allí, con la oportunidad de trabajar en “un ambiente multinacional marcado por el compañerismo”, él y los suyos proporcionan seguridad al personal civil y militar que lleva a cabo labores de asesoramiento en las estructuras de defensa.

A unos 6.000 kilómetros de Galicia, reconoce que la intensidad en el trabajo hace que haya poco tiempo para distraerse, aunque ello no quita que no tengan minutos para añorar a los más cercanos, actualmente más lejos, “sobre todo a la familia y sobre todo teniendo en cuenta las próximas fiestas navideñas”. No obstante, a su favor, cuentan con la “familia militar” como pilar básico: “Somos todos los militares españoles que nos encontramos aquí”.

“Independientemente del nivel de desarrollo del país anfitrión se echaría de menos no estar en casa”, añade por su parte Simón López Castiñeira, teniente de la Brilat y jefe de sección en este operativo. Según comenta, “la diferencia entre los estamentos de la sociedad iraquí” se postula a día de hoy como uno de sus elementos “más característicos”.

“Existen barrios totalmente marginales en algunas zonas de la ciudad y otros que podría confundirse con zonas de ciudades españolas como Madrid”, agrega el militar, natural de Betanzos (A Coruña), evidenciando no obstante que “se trata de una zona en desarrollo muy recuperada tras los acontecimientos en los que se vio sumida con las guerras de principio de siglo”. Y es que “en un primer momento es sorprendente”. Uno se espera un paisaje más devastado con respecto a la realidad.

Para el también teniente Alberto Criado Rodríguez, nacido en Vilalba (Lugo), lo peor de estar en Bagdad es que consecuentemente está lejos de su familia. “Y la morriña, un sentimiento tan nuestro”. Sin embargo, a ello se impone “positivamente la satisfacción de ayudar” con su labor. Conforme observa, “el nivel de vida que lleva la mayoría de la gente es más bien bajo, con trabajos bastante rudimentarios”, aunque en la capital de Irak se puede apreciar “cierto nivel de desarrollo” y, evidentemente, “gente de todos los estratos sociales y culturales”.

“Lo poco que pude ver por el momento no es como me imaginaba, hay palmeras y cierta vegetación... Salvando las distancias, podría ser como Valencia. En mi mente tenía grabado el paisaje de Afganistán y me esperaba algo parecido”, subraya por su parte, Javier Pérez Rodríguez, subteniente de la Brilat y originario de Boqueixón (A Coruña), manifestando que le llama “poderosamente la atención” la rapidez con la que están construyendo un par de edificios ubicados cerca de la base en la que se alojan. Asimismo, apunta que “esta situación lleva a valorar mucho las pequeñas cosas a las que habitualmente no se da demasiada importancia y añorar horrores otras que son vitales como los abrazos y los besos de tus hijos y tu mujer”.

“Se madura, se aprende a valorar ciertos aspectos que en territorio nacional no se valoran, y profesionalmente es una motivación extra”, dice al respecto Jonatan García Calvo, sargento de transmisiones de la Brigada Galicia “VII” y natural de Pontevedra. En este contexto, el gallego manifiesta que en Bagdad “hay una parte bastante occidentalizada, pero en términos generales hay un choque cultural importante.”

Su población, acostumbrada a vivir con alta presencia militar, se caracteriza por ser muy hospitalaria. Así lo indica Sara Pino Fernández, soldado de la fuerza gallega que en Irak presta sus servicios principalmente como conductora. Entre el “caos de la ciudad debido al tráfico” destaca que los iraquíes “son amables” e intentan facilitar su trabajo.

Una profesión que les ha llevado a un país remoto y necesitado en el que están aprendiendo “a saber vivir sin todas las comodidades que tenemos a diario, a convivir con varias personas, a compartir tiempo con gente con diferentes costumbres, a proyectar la instrucción en un escenario real, y a asumir riesgos controlados con tranquilidad”.