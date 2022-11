Miñones asegura que por ahora no hay un proyecto firme sobre la instalación de Altri en Palas de Rei

plan estratégico. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aseguró, sobre el emplazamiento del proyecto de Altri, la multinacional portuguesa de fibras textiles, en Palas de Rei, que hay que esperar a ver el proyecto. “De momento, no tenemos un proyecto firme”, indicó en un escenario en el que han surgido dudas sobre dicha ubicación.

“Estamos hablando de un proyecto donde simplemente se está comunicando una zona donde se va a ubicar, pero no sabemos si tienen los permisos, no se ha hecho estudio de declaración de impacto ambiental, la propia empresa dijo que hasta junio no confirmaría la inversión”, dijo en declaraciones a los medios en un acto en Lugo.

Miñones apeló “a los fondos de recuperación y el plan de recuperación marcado por Europa, y sacar convocatorias de concurrencia competitiva”. “A nadie se le puede escapar esa circunstancia, aquí no se trata de dar nominalmente una cuantía económica sino de esa concurrencia competitiva”, aseveró.

El delegado del Gobierno incidió en que “para eso están los planes estratégicos, los Perte”. “Y en los PERTE esperamos que Altri, si realmente su proyecto es viable, presente ese Perte, se presente a su convocatoria, y por tanto concurrirá en esa concurrencia competitiva con el resto de empresas que tengan esos proyectos para la comunidad, que sean tractores, que sean dinamizadores también del empleo y esperamos que así sea”, manifestó.

En el mismo acto, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha vuelto a insistir en pedir un “compromiso explícito” a la Xunta de Galicia con el emplazamiento de la sede de la Agencia de Salud Pública en la ciudad.

En su intervención, Méndez apeló a la necesidad de “crear una comisión”, entre Ayuntamiento y Xunta, “para hacernos fuertes y así poder ser competitivos con el territorio estatal”. e.press