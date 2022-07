Mirando a Galicia desde o Xornalismo e a Comunicación

Comezo esta breve reflexión recollendo unhas ideas do último informe que publicou o Consello da Cultura Galega, en 2015, sobre a Comunicación en Galicia. Daquela, presentábase un escenario renovado, marcado pola accesibilidade e a mobilidade nun mundo conectado por Internet, e cun desafío incipiente: estar no mundo en galego e como galegos/as. Nese contexto, a existencia dunha industria da comunicación en Galicia permitía asentar esa comunicación con voz propia na dobre tendencia entre o global e o local.

Hoxe, algo máis dun lustro despois, seguimos adaptando o xornalismo e a comunicación ás esixencias do século XXI, aprendendo a convivir coa necesidade de manter unha reputación e credibilidade diante da sociedade que reclama poder confiar nos medios, e de acertar cos modelos de negocio e de monetización que permitan facer produtos de calidade capaces de atraer a unhas audiencias cada vez máis fragmentadas, hiperconectadas e móbeis. E debemos afrontar este escenario, ademais, sen deixar de valorar que a nosa esencia está en facelo desde unha perspectiva galega e en galego.

E aí atopamos á Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela (USC), que leva xa 30 anos traballando mesa dirección, desde que botou a andar no curso 1991-1992. Primeiro desde a Praza de Mazarelos, e actualmente desde un edificio singular do Campus Norte asinado polo premiado arquitecto Álvaro Siza.

Se nos anos 90 houbo que situar os estudos de Xornalismo desde a periferia galega no mapa de titulacións dos estudos de Comunicación a nivel estatal, e houbo ademais que conectar aquela primeira licenciatura cun tecido empresarial galego -e de máis aló de Galicia- que estaba en expansión, hoxe, con este reto acadado, miramos cara un novo mundo. Conscientes de que non son tempos doados para as empresas de comunicación, cando os mundos reais danse a man cos virtuais no que xa coñecemos como o metaverso, entendemos que o Xornalismo e a Comunicación seguen a ser imprescindibles... e, incluso, son aínda máis imprescindibles ca sempre...

E que o público o valore é un gran desafío, especialmente as xeracións máis xóvenes. Entre os nativos sociais (mozos/as de entre 18 e 24 anos que medraron no mundo da internet social) e os nativos dixitais (os de 25 a 34 anos que medraron na era da información), están os grupos de audiencias fundamentais para a sostenibilidade do xornalismo e da comunicación que se viron obrigados a xogar na división das redes sociais, como principais puntos de encontro entre a oferta e a demanda.

Intentando respostar á pregunta sobre que atrae tanto ao público xoven das redes sociais?, informes de prestixio mundial como o Digital News Report 2022 identifican algúns elementos para o debate: por exemplo, o estilo informal e entretido das plataformas visuais (especialmente o vídeo online); a personalización e a diversidade fronte a medios tradicionais como a TV; e o sentido de comunidade para atopar intereses de nicho.

E aí atopamos o valor da proximidade. Aínda estando baixo unha gran presión financeira a medida que a atención da audiencia e as vías de financiación desvíanse cada vez máis cara as grandes plataformas e outros competidores, os medios e as empresas de comunicación de proximidade desempeñan un papel fundamental na sociedade actual. E neste contexto, o potencial que ofrece Galicia é inmenso.

Por iso, porque é a nosa obriga, e tamén a nosa vocación, queremos seguir contribuíndo e poñer ao dispor da sociedade xs mellores profesionais, ao tempo que seguimos traballando por ser un lugar de referencia para a formación continua dxs que xa exercen a profesión. Con esa finalidade, exploraremos a microformación como vía de aprendizaxe ao longo da vida.

Traballaremos para conectar máis e mellor a nosa Facultade co tecido profesional galego, reforzando as relacións coas institucións, as empresas, órganos colexiados e asociacións profesionais.

E aí está o principal valor, pero tamén o maior reto. Seguir cumprindo, seguir sendo útiles á sociedade en xeral. No noso camiñar, apostamos por continuar co excelente labor dos equipos decanais anteriores que situaron á Facultade de Ciencias da Comunicación como un centro estratéxico para a USC; por impulsar a transversalidade das nosas titulacións no conxunto da oferta formativa da Universidade; por reivindicar a implicación social que ten a Comunicación; por ofrecer ao noso alumnado a mellor formación posible abríndolle ás portas a que participe activamente na vida universitaria, e por reforzar a nosa conexión coas institucións, as empresas, os colectivos profesionais, e coa sociedade.

Farémolo con rigor, empatía, buscando a excelencia e traballando en equipo. Queremos ser un motivo de orgullo e oportunidades para a sociedade galega.

Feliz 25 de Xullo!!