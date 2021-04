Modernización pendente dun estatuto autonómico que xa necesita retoques

O Estatuto de Autonomía de Galicia cumpre catro décadas, envellece e necesita retoques que o adapten a “un tempo novo”. Os líderes da oposición coinciden en que é necesaria unha reconsideración, aínda que difiren na forma. Mentres que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, afirmou que “ é un traxe que quedou pequeno”, e que é preciso dar pasos para que Galicia alcance un novo “status político”, o xefe de filas do PSdeG, Gonzalo Caballero, declarou que haberá que acometer a reforma cando pase a pandemia do coronavirus, pero, de momento, reclama unha trintena de transferencias para a comunidade.

Pontón e Caballero separaron os seus camiños nunha mañá fresca e asollada na capital galega. A líder da oposición, nos xardíns de Fonseca. O portavoz dos socialistas galegos, na praza do Obradoiro, un enclave simbólico, para rememorar os pactos do Hostal.

Pontón afirmou que estas catro décadas foron “a crónica dunha frustración”, lamentou a fuga de talento e de industrias, e que o PP “non pelexou polo pleno desenvolvemento” do Estatuto. Neste sentido, subliñou que aínda faltan moitas competencias por transferirse.

A portavoz nacional do BNG argumentou que o Estatuto galego votouse xa hai 40 anos nun marco diferente, de modo que “non resolve os problemas”, ao ter unha serie de “ limitacións” que parten do seu propio nacemento: “ Foi xestado polas elites do franquismo e cunha visión centralista”.

Ademais, agregou que “naceu cun escaso entusiasmo”, en referencia ao 30 % dos galegos que o votaron no 1981. Neste sentido, lembrou que a poboación da comunidade de menos de 55 anos non tivo capacidade para opinar, xeracións que queren poder expresarse para “facer unha Galicia mellor e máis forte”.

Por todo isto, Pontón entende que agora “é un momento distinto” no que toca “pasar páxina e mirar cara ao futuro”. Un futuro no que Galicia “ten que ter poder político”. Así, prometeu traballar para conseguir que Galicia “ teña un novo status político, que nos faga ser nación”, e apostou por “unha relación confederal” co estado.

A nacionalista reclamou “un debate sereno e tranquilo no Parlamento”, e criticou a actitude do Partido Popular, ao asegurar que “non quere unha Galicia máis forte”. Xustificou as súas críticas apoiándose nas cero competencias recibidas durante os últimos doce anos.

A líder da oposición ten claro que “a resignación non leva a ningunha parte”, e por iso pediu “superar a melancolía e sentar as bases dunha nova Galicia”. Aseverou que “o futuro pode ser ilusionante” e prometeu esforzo para que a comunidade “non viaxe nos asentos de atrás”.

Gonzalo Caballero, pola súa banda, reiterou que pedirán a transferencia dunha trintena de competencias coas que fortalecer o autogoberno, á vez que puxo énfase no “galeguismo inclusivo” do Estatuto de Autonomía.

Tanto el como Xoaquín Fernández Leiceaga coincidiron en que o texto debe modernizarse e adaptarse aos novos tempos, un debate que se deberá acometer cando se supere a pandemia.

O secretario xeral do PSdeG tamén denunciou a “inacción” do Goberno encabezado por Núñez Feijóo, ao que responsabiliza de situar á comunidade en “segunda división”, e fixo alusións veladas ao Bloque, ao referirse aos “que se puxeron á marxe do Estatuto” e á idea de que a autodeterminación e o independentismo fortalecerían Galicia.

Caballero insistiu ademais en que o autogoberno galego debe ser “inclusivo” con políticas públicas que defendan os intereses dos seus cidadáns.

Entre a trintena de transferencias destacan a xestión do tráfico, a inspección de traballo, o catastro ou o dominio público marítimo terrestre, entre outras, ademais de conseguir a rebaixa de prezos da AP-9.

Desde Cidadáns, a súa portavoz en Galicia, Beatriz Pino, acusou tanto a socialistas como a nacionalistas de querer “usar o Estatuto para romper Galicia”. Pino opina que o texto “goza de boa saúde”, e advertiu de que non permitirán que se use como “arma arreboladiza”.