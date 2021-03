Moncloa desvincula el futuro de Ence e industrias costeras de su ley climática

Santiago. Una vez más, Ence defendía el martes, mediante un comunicado, por un lado la plena seguridad de sus actividades y, por el otro, que “no existe ninguna ubicación alternativa viable” en la comunidad para el traslado de la factoría de Lourizán.

No lo ven factible desde un punto de vista técnico –cercanía a un puerto, agua, madera– ni económico –dada la ingente inversión, cercana a 700 millones de euros, que requeriría construir una nueva planta en Galicia–, que es lo que requeriría construir una nueva fábrica de celulosa. Se remite, una vez más, a “estudios independientes, como el de la ingeniería IDOM”.

Según la empresa, As Pontes no podría alojar la planta, por diferentes motivos. En primer lugar, el río Eume, debido a su caudal, no tiene capacidad para absorber el efluente de la fábrica. Tampoco el lago de As Pontes ya que, aunque el volumen de agua es elevado, la tasa de renovación de este lago artificial es muy reducida “lo que podría dar lugar a graves problemas ambientales –reducción de oxígeno– y afectar a la calidad del agua del lago”, añade.

Para la compañía, la Plisan en Salvaterra-As Neves “tampoco es una alternativa viable, ante la falta de disponibilidad de agua en el río Miño”, o la inviabilidad de descargar efluentes, “además del hecho de ser un río binacional”.

Ence reitera su voluntad de diálogo con las administraciones y los trabajadores, pero subraya que la ubicación de Barro Meis “quedó descalificada al evaluar la superficie real disponible” o que haya industrias ya ubicadas allí, lo que “imposibilita agrupar una parcela de 35 hectáreas, tamaño considerado mínimo para ubicar una planta de celulosa del tamaño de la biofábrica de Pontevedra”. J. C.