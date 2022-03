Morre o condutor dun camión tras saírse da vía e despeñarse por un desnivel en Vilariño de Conso

O condutor dun camión faleceu na mañá deste xoves nun accidente de tráfico rexistrado ao saírse da vía o vehículo, que ía sen carga, e precipitarse por un desnivel en Vilariño de Conso (Ourense). Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia e a Garda Civil a Europa Press, este sinistro tivo lugar sobre as 9,00 horas nunha pista na estrada de Castiñeira, no termo municipal de Vilariño de Conso. Fontes da Garda Civil de Tráfico concretaron que o camión se saíu da vía na estrada de Vilariño a Castiñeira, despois do que se precipitou e faleceu o seu condutor, de 61 anos de idade. Ademais de Protección Civil da localidade, que informou o sinistro ao 112, foron mobilizados a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuxo persoal sanitario só puido confirmar o falecemento. EP