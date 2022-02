Morre un home en Xinzo ao caerlle enriba parte da súa casa por mor dun incendio

OURENSE. EP. Un home perdeu a vida a pasada noite por mor dun incendio na casa que habitaba no lugar de Ganade, en Xinzo de Limia. O home foi atopado falecido polos servizos de emerxencia que acudiron á vivenda para extinguir o lume, nunha habitación da casa, debaixo dos cascallos que caeron por mor dos efectos das lapas. Segundo informa o 112 Galicia, trátase dunha casa de dous pisos. Ardeu a planta baixa por completo e chegou a afectar o piso superior. O home foi localizado morto no piso inferior. O 112 Galicia recibiu a alerta do incendio ao fío das 1,00 horas a través dun particular. Solicitou a intervención dos Bombeiros de Xinzo de Limia, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Policía Local, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade.