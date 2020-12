Morre un home nunha vivenda da Cañiza por inhalación de monóxido de carbono

Un home de 48 anos apareceu morto na madrugada deste luns nunha vivenda da Cañiza (Pontevedra). Ao parecer, intoxicouse tras inhalar monóxido de carbono dunha máquina que manexaba.

Segundo informan fontes municipais a Europa Press, o corpo apareceu nunha casa do lugar do Burgo, na parroquia de Oroso, e foi un particular quen chamou ao 112 Galicia pasadas a 1,30 da madrugada para informar o achado dun familiar "inconsciente".

Seguidamente, a central de emerxencias puxo os feitos en coñecemento das forzas da orde, de modo que se desprazou até o lugar a Garda Civil do municipio e un equipo do 061.

Os servizos sanitarios que acudiron ao momento nunha ambulancia de soporte vital básico, con persoal da PAC da Cañiza, tan só puideron confirmar o falecemento do home.

VIGO. EUROPA PRESS