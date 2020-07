Morre un home tras envorcar un tractor no municipio pontevedrés de Vilaboa

Un home de 73 anos foi localizado sen vida debaixo dun tractor envorcado no municipio pontevedrés de Vilaboa. Este é o segundo accidente destas características rexistrado en Galicia esta semana, após o sucedido o pasado martes en Santa Comba (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro mortal tivo lugar ás 20,15 horas deste xoves no lugar de Sobreira. Alí acudiu un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero nada puideron facer por salvarlle a vida ao home.

Posto que a vítima quedara atrapada debaixo da estrutura da máquina agrícola, foi necesaria a intervención dos bombeiros para realizar os traballos de excarceración.

Após ter constancia dos feitos despois de recibir a chamada de alerta dunha persona particular, por parte do 112 Galicia solicitouse a intervención dos Bombeiros de Pontevedra e do Morrazo, ademais dos servizos sanitarios.

Até o lugar tamén se desprazaron os axentes da Garda Civil e membros de Protección Civil da localidade.

