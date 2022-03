Morre unha muller tras envorcar o vehículo que conducía en Ourense

Unha muller faleceu na madrugada deste domingo após envorcar o vehículo no que circulaba na N-525 en Ourense. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu ás 03,30 horas. Nese momento, varias persoas contactaron co servizo de emerxencias para informar do envorco dun vehículo e engadían que unha persona se atopaba fóra do turismo tirada no chan. Con estes datos, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias avisou de inmediato aos servizos sanitarios, aos Bombeiros de Ourense e de San Cibrao das Viñas, aos membros do GES de Pereiro de Aguiar, á Garda Civil de Tráfico, á Policía Local de Ourense e ao Servizo Municipal de Protección Civil de Barbadás. Xa no punto, os profesionais sanitarios tan só puideron confirmar o falecemento da muller.

EXCARCERADO EN LUGO. Por outra banda, en Lugo unha persona tivo que ser excarcerada despois de sufrir un accidente no que chocaron dous vehículos, na rúa Garaballa de Arriba. O 112 Galicia foi avisado polos servizos sanitarios e mobilizaron á Policía Local, a efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e aos Bombeiros de Lugo, que confirmaron a excarceración dunha persona.