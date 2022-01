Nace en Galicia una startup para potenciar el empresariado y obtener financiación

¿Qué es Bluemountain GTC y a quése dedica?

La misión de Bluemountain GTC es ayudar a nuestros clientes a crecer. La creamos ya que veíamos que hay un gran número de oportunidades a nivel mundial que las compañías españolas están desaprovechando. Posibilidades que, sin embargo, están siendo utilizadas por empresas, en muchas ocasiones menos capacitadas que las española.

Bluemountain es un concepto reciente en España que, en parte, sigue el modelo asiático de las “trading companies” con un enfoque novedoso. Las “trading companies” son compañías que trabajan ayudando a exportar a las empresas nacionales e introduciendo nuevos productos y servicios en el mercado local, que pueden ser muy variados. La realidad hace que el comercio se convierta en una gestión completa del proyecto.

Nosotros adoptamos ese concepto y lo complementamos con servicios de valor añadido para el sector público y empresarial, al tener en nuestra cartera clientes y proveedores líderes en diferentes sectores.

¿Qué servicios ofrece y a quién van dirigidos?

Por un lado, ofrecemos servicios de detección y gestión de proyectos de inversión para inversores diversos, a la vez que ayudamos a todo tipo de compañías a actualizar sus planes de negocio y darles un enfoque ambicioso además de realista, implementando medidas comerciales, principalmente, para que sus ventas reflejen su potencial real.

¿Por qué es tan importante un plan de negocio para una empresa o emprendedor?

Es crucial. El 90% o más de las empresas no tienen un plan de negocio a largo plazo, escrito, formal y con proyecciones económicas y financieras, y los que sí lo tienen quizás no han explotado su potencial. En general, el esquema está en la cabeza del dueño, pero esto no es suficiente.

Lo primero que pasa cuando se trabaja en el plan de negocio de la compañía es que se descubre el auténtico potencial de un proyecto empresarial y hasta dónde puede llegar. El simple ejercicio de trabajar sistemáticamente en las proyecciones económicas descubre nuevas posibilidades de crecimiento, que probablemente estén en la idea y en la visión del empresario, pero que no se acaban de materializar si no es actuando con el rigor que da elaborar y tener un plan. El plan de negocio les da forma a esas ideas y se convierte en un objetivo, especificando claramente todo lo necesario y lo que hay que hacer para conseguir el fin.

Las transformaciones que vemos en las empresas a las que les elaboramos los planes de negocio son asombrosas y los primeros sorprendidos son los directivos y accionistas de las compañías.

¿Cualquier empresa puede acceder a una licitación?

Para que se entienda bien: casi como si analizamos si cualquiera puede jugar al fútbol. Desde luego que, con un poco de forma física y salud, cualquiera puede jugar al fútbol, otra cosa es jugar en la Champions League. Lo mismo ocurre para acceder a licitaciones, a priori no es complejo. Es relativamente sencillo. Se trata básicamente de tener capacidad técnica y económica para abordar el contrato. Sin embargo, ser excelente en las licitaciones en el sentido de tener un alto ratio de éxito y que los contratos tengan alto valor para la empresa ya es otra historia. Se requiere una gran preparación y talento.

Lo mismo ocurre con los planes de negocio. Cualquiera lo podría hacer, pero la pregunta que debe plantearse una empresa es si quiere jugar un partido de solteros y casados o la champions “empresarial” En estos ámbitos es donde Bluemountaingtc ofrece un servicio transformador.

¿Cómo se accede a la financiación de proyectos?

Teniendo un proyecto claro, sólido, documentado, con análisis de escenarios y sensibilidades. El control de riesgos y la seguridad en los flujos de inversiones, ingresos y gastos son el caballo de batalla de la financiación de proyectos.

¿Porque eligió Galicia para empezar?

Además del cariño especial que le tengo, ya que toda mi familia materna es de Ourense, considero que Galicia reúne unas condiciones difíciles de encontrar en el mundo entero.

Desde el punto de vista institucional, el apoyo a la empresa es muy elevado. En los términos que se comparan las regiones y países en este aspecto: el ambiente de negocios y el clima de inversión es muy bueno. Si esto lo juntamos con la cultura de trabajo y ahorro se forma un coctel de potencial empresarial que es el que queremos catalizar.

¿20.000 millones de euros son muchos, recuerda algún proyecto en especial?

Bueno, para mí lo realmente inspirador es el poder de transformación de los proyectos de infraestructuras. Algo que aquí en España ya tenemos prácticamente olvidado. Recuerdo un proyecto en Colombia que era la ampliación de una carretera que une dos ciudades convirtiéndola en autopista.

Cuando visitamos el proyecto, antes de ejecutarlo, pensamos que recorreríamos los 100km de ida y vuelta en una mañana. En la realidad fueron más de 12 horas de viaje. Con la obra ejecutada el tiempo del trayecto era de menos de dos horas. Eso permite que sea posible visitar a familiares en la otra población en el mismo día, que el coste de los productos baje, etc.. Es decir, que a las personas de las dos ciudades les cambia la vida.

¿Cómo ve el futuro de los emprendedores en el actual marco social y económico?

Espectacular. Hemos pasado dos crisis muy seguidas de las que apenas nos estamos recuperando. La financiera y la del Covid. Mirando al futuro, pensamos que se abre un panorama de crecimiento muy interesante, que además estará apoyado en los Fondos Europeos.

Creemos que vienen unos años buenos para las empresas y posiblemente nunca antes haya sido tan fácil crecer si se hacen las cosas bien. También hay algunos nubarrones en el horizonte: la subida de tipos de interés y la inflación son factores que vienen y de los que hay que protegerse trabajando con el máximo rigor.