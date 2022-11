Nerd Nite pon o foco nos dez anos do bosón de Higgs

Santiago. A nave de Vidán (en Santiago) acolle hoxe ás 20:30 horas unha nova Nerd Nite, coordinadas polo catedrático de Electromagnetismo da USC, Jorge Mira Pérez, que versará arredor da década que cumple do descubrimento do bosón de Higgs.

‘Dez anos do boson de Higgs’ - o nome desta Nerd Nite - contará coa intervención de Rolf Heuer, director xeral do CERN de 2009 a 2015, que pronunciará o relatorio ‘Sabía que o tiñamos (I knew we had it)’. Tamén intervirán na Nerd Nite o profesor da USC e investigador do IGFAE, José Edelstein, e Pier Paolo Giardino, investigador distinguido do IGFAE. ‘O segredo está na masa’ é o título da intervención do profesor Edelstein; mentres que Giardino disertará sobre ‘O bosón de Higgs, unha luz na escuridade’.

A sesión que se celebra hoxe está organizada conxuntamente co Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto da USC e da Xunta de Galicia. E.N.