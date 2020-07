Néstor Rego urxe ao PSOE a cumplir co acordo de investidura

CONGRESO. O BNG esixiu este mércores ao PSOE nunha reunión coa súa vicesecretaria xeral, Adriana Lastra, que poña data ao cumprimento dos acordos que forman o pacto de investidura polo que os nacionalistas galegos facilitaron a permanencia de Pedro Sánchez no Palacio da Moncloa.

Ao encontro da comisión de seguimento daquel acordo acudiu, por parte do BNG, o seu deputado Néstor Rego, quen estivo acompañado de Goretti Sanmartin e Rubén Cela. A delegación socialista, encabezada pola tamén portavoz parlamentaria, completábana o secretario xeral do Grupo Socialista, Rafael Simancas, e o deputado Guillermo Meijón.

Na cita, os nacionalistas galegos incidiron na necesidade de marcar “prazos concretos e unha metodoloxía clara e efectiva” para “garantir a execución da totalidade do acordo nos próximos meses”.

Tras o seu éxito nas eleccións galegas, que lles colocaron como segunda forza no Parlamento autonómico, os de Ana Pontón deixaron claro aos socialistas que van ser “absolutamente esixentes no cumprimento íntegro das súas cláusulas”.

“Os acordos son para cumprir. Ningún galego ou galega entendería que despois de asinar este acordo, o PSOE non o executase”, salientou Rego tras a cita. Segundo explicou, son conscientes do parón ao que obrigou a pandemia, pero consideran que “agora non hai escusa para non avanzar en temas cruciais” para a súa comunidade que xa foron acordados e que só requiren de verdadeiravontade política para facelos realidade. REDACCIÓN