Next Generation y escalada de precios protagonizarán la próxima sesión de control

Los fondos Next Generation y la escalada de precios serán los asuntos que centrarán la próxima sesión de control en el Parlamento al presidente Feijóo. Una cita en la que Gonzalo Caballero todavía llevará la voz cantante en el PSdeG al no haber dado señales de apartarse de la portavocía pese a haber perdido las primarias frente a Formoso, mientras que Ana Pontón estará al frente por el BNG.

En concreto, según trasladó la viceportavoz de los nacionalistas, Olalla Rodil, el Bloque quiere centrar el pleno en la subida de precios, así como en las “reformas anunciadas por el PP para Atención Primaria” y la crisis que afecta a varias industrias gallegas. Tras la reunión de la Xunta de Portavoces para elaborar el orden del día, avanzó que Pontón preguntará por el incremento de los precios que “afecta gravemente a los hogares gallegos así como a los sectores productivos”.

Además, el BNG formulará una cuestión específica al conselleiro de Medio Rural sobre el sector de la leche. La situación de la Atención Primaria, con los cambios avanzados por el Ejecutivo autonómico, también serán objeto de preocupación, así como la crisis industrial. No en vano, los nacionalistas también se interesarán por el futuro de Alcoa San Cibrao y la producción de aluminio primario en Galicia, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad del ERE.

En el caso de los socialistas, al margen de los fondos Next Generation y su orientación, en un contexto en el que consideran que “lo único” que tiene Feijóo es “una carta a los Reyes Magos de 354 proyectos” sin “transparencia” ni “estrategia”, también impulsarán una interpelación sobre el incremento de la tasa de pobreza en Galicia. Por otra parte, el Grupo Socialista defenderá una proposición no de ley sobre necesidad de un pacto por la industria en Galicia. Lo hará, precisó su viceportavoz, Pablo Arangüena, en un contexto de una “crisis industrial en la que no existen políticas públicas por parte de la Xunta, y eso a pesar de que tiene plenas competencias en la materia”.

El PSdeG también impulsará una interpelación crítica para que la Xunta apueste “por el modelo de incineración” para el tratamiento de residuos urbanos e impulsará una proposición no de ley sobre la declaración de emergencia climática en Galicia.

Además, el Grupo Socialista defenderá una moción para conocer los datos de fallecidos en residencias y registró una pregunta urgente sobre la falta de trabajadores en “muchos sectores” de la economía gallega. También impulsará preguntas sobre la unidad de demencias del hospital Meixoeiro, de Vigo, y sobre el fin del convenio de la Xunta con el colegio de ópticos y optometristas.