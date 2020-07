Niega el PSdG-PSOE de Ourense un pacto con el PP para desbancar al BNG en Castrelo do Miño

ourense. El anuncio realizado este viernes por el BNG de la localidad ourensana de Castrelo do Miño, gobernada por el nacionalista Esteban Suárez, de que socialistas y populares avanzan en las negociaciones para presentar una moción de censura y designar como alcalde al edil del PP, fue rotundamente rechazado por el secretario de organización del PSdeG-PSOE de Ourense, Juan Carlos Francisco. Éste negó “taxativamente” la existencia de acuerdos o negociaciones con el PP, al tiempo que calificó de “extravagante falsedad, enmarcada únicamente en fines electorales de campaña” la comunicación del BNG. “El PSOE no gobernará con el PP y, en todo caso, siempre impedirá que gobiernen los conservadores”, afirmó Francisco, quien invitó a los nacionalistas a cerrar “cuanto antes” el pacto de gobierno que negocian desde hace meses ante el “buen entendimiento” entre el alcalde y el portavoz municipal socialista. Con una representación de tres ediles por cada formación, Francisco afirma que los vecinos de Castrelo do Miño “dejaron clara su voluntad de que se formara un gobierno de coalición progresista”.

Desde el BNG del municipio ourensano se remarcó tanto la existencia y avance de los contactos entre el PP y el PSOE, como que ambas formaciones esperan la elección del nuevo gobierno gallego para presentar la moción de censura con la que el regidor nacionalista se vería relevado por un popular. Defienden que os contactos “no son nuevos” ya que se iniciaron antes de la investidura del alcalde nacionalista. Añaden que los socialistas rechazaron la propuesta del partido liderado por Ana Pontón para “formar un gobierno estable y mayoritario de izquierdas, y que se dedicaron a negociar acuerdos con el PP”. Recuerdan que la alianza de las dos formaciones se repiten en los plenos con los socialistas votando a favor de enmiendas del PP y en contra del BNG. M.G.