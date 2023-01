No aclara la Xunta la compatibilidad de los planes de energía alternativa de As Pontes

A Coruña. La secretaria general de Industria de la Xunta, Paula Uría, afirmó ayer que tramita dos proyectos de energías alternativas en el municipio coruñés de As Pontes (una central de producción de hidrógeno ‘verde’ y una hidroeléctrica), aunque no ha especificado si hay vínculos entre ambos y si son o no compatibles.

Uría acudió a una comisión del Parlamento de Galicia para responder a una pregunta del diputado del BNG Ramón Fernández sobre el respaldo de la Xunta a uno u otro proyecto o a ambos, y si uno tiene vinculación con el otro.

La secretaria general indicó que el proyecto de las empresas energéticas Reganosa y EDP, respectivamente gallega y portuguesa, de construir una planta para producir hidrógeno mediante electrólisis del agua sin utilizar energías fósiles está en “tramitación” y “sigue su curso”.

Del mismo modo, señaló que el proyecto de la empresa andaluza Magtel para instalar una central hidráulica de bombeo, que ya dispone de autorización de la firma pública Augas de Galicia, “se está evaluando”.

En su pregunta, el diputado del BNG cuestionó si dos proyectos de captación de agua en un mismo lugar son compatibles o si el de Magtel “puede poner en riesgo” el de Reganosa-EDP, además de constatar que la empresa Red Eléctrica Española, monopolio del transporte y distribución de energía eléctrica, no prevé en sus planes “disponibilidad” en el acceso a As Pontes.

Uría, sin responder a las preguntas del BNG, insistió reiteradamente en que los proyectos de la Xunta dependen de que el Gobierno central planifique para hacer frente e la “falta de infraestructuras clave para la capacidad de producción” de Galicia. Asimismo, criticó al actual Ejecutivo por “discriminar” a esta comunidad en el reparto de fondos europeos en proyectos de instalación de futuras redes de transporte de hidrógeno.

Fernández reprochó esta crítica a la representante del Gobierno gallego diciendo que el PP, que gobierna en Galicia, no defiende en el Congreso de los Diputados incluir a esta comunidad entre las prioridades para la construcción de dichas redes del futuro suministro de esa energía no fósil.

En ese sentido, observó a Uría que puede acudir al Parlamento autonómico a “darse golpes de pecho” sobre la postura de la Xunta, pero consideró una “tomadura de pelo” la posición del PP. EFE