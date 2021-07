“No me subiré más a una moto por como lo pasó mi familia”

“Tras salir de la carretera impacto contra un árbol. Noto como vuelo, mis ojos se cierran y caigo al suelo. Los abro, levanto la cabeza para ver que había pasado y veo que la pierna izquierda está rota”, recuerda Álvaro Santalla (Baiona, 2000) de su accidente en moto el pasado 5 de junio en Portugal.

Ese día había salido de paseo junto a otros doce amigos cuando se salió de la carretera y chocó contra un árbol. “Empecé a retorcerme de dolor e inmediatamente bajaron dos compañeros a auxiliarme. En ese momento yo no sentía la pierna”, cuenta. A los pocos minutos comenzó a sangrar ya que al parecer la tibia le había seccionado la arteria. Tras llegar los servicios médicos lo llevaron al Hospital São João de Oporto. “Lo último que recuerdo fue preguntar a dónde iba a ir y cuánto tiempo iba a tardar. Lo siguiente ya fue pestañear y abrir los ojos en el hospital”, dice. Al despertar de cinco días en coma, la primera persona en hablar con él fue una médica que le dio paso a su familia. “Se marchó y en ese momento me di cuenta de donde estaba y además noté que no había hierros por lo que mi cabeza pensó que me la habían amputado; una noticia que estaba en mi mente en el lugar del accidente”, asegura.

El joven baionés se enfrentó a varias intervenciones, hasta que la cuarta fue la definitiva. Los médicos iban retransmitiendo la gravedad del asunto a su familia “hasta que le dijeron que o me salvaban la vida o la pierna”. “Pensé que me iba a morir en el lugar del accidente y cuando vi a mi familia fue un subidón que hizo que me tomara el tema con positividad”, relata. El día 22 de junio lo habían trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro y tres días más tarde regresó a su casa.

Viajar en moto era una de sus principales aficiones, pero tras el accidente su pensamiento ha cambiado. “Ahora digo que no me volveré a subir a una moto por el hecho de como lo ha pasado mi familia”, asegura.

la sociedad se solidariza con su caso. Álvaro tuvo la idea de crear una campaña para recaudar dinero y poder pagarse una prótesis. Hasta el momento recibió ya más de 58.000 euros. Y es más. La campaña comenzó el domingo a las 22.00 horas y 24 horas más tarde, la cifra ya era de 40.000 euros, un hecho que Álvaro define como “una auténtica locura”. Tendrá que cambiar de prótesis en una media de seis años y el precio por cada una es de unos 25.000 euros. El joven piensa en ahorrar todo lo que pueda porque sabe que “una buena prótesis te garantiza una calidad de vida”.

Ahora tendrá que valorar entre varias clínicas en las que ya consultó presupuestos. Aún así tendrá que esperar a que el muñón esté preparado: que no tenga sensibilidad, que haga callo y esté fuerte. “El tiempo medio que tardan en ponerla está entre los 4 y 6 meses”, dice.

optimismo. Tras dos semanas en casa, Álvaro Santalla se encuentra con mucha energía gracias al poder estar rodeado de su familia. “Además, es muy importante el apoyo de la gente del pueblo o de aquellos que no me conocen pero leen mi historia y la comparten, eso es de agradecer”, afirma. A través de las redes sociales se está haciendo eco de su historia y famosos como futbolistas o youtubers la comparten e incluso donan en anónimo.

Álvaro terminó su Formación Profesional de Telecomunicaciones justo el día antes de su accidente. El lunes 6 comenzaba a trabajar en el DSastre, un bar de Baiona, en el que ya trabajaba hace años en épocas concretas. Ahora en su mente ya sólo está poder recuperarse y seguir con su vida normal. “Voy a seguir adelante. Yo no cambié, soy el mismo”, concluye.