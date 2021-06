Xosé Manuel Sabucedo, catedrático de Psicoloxía Social de la USC: “No pintemos un panorama paradisíaco para el final de la pandemia, porque no es real”

Se habla mucho de que ya estamos viendo la luz al final del túnel. En muchos casos parece que se están lanzando las campañas al vuelo. Que si conciertos, que si se retiran las mascarillas... Se habla mucho de un boom una vez que acabe todo. ¿Cómo lo ve usted?

Creo que es conveniente comentarle a los políticos y opinadores que sean muy prudentes en sus declaraciones, porque la COVID está aquí todavía, entre nosotros. Se sigue infectando gente. Hablar ya de un escenario de estar sin mascarillas hace que la gente anticipe esa situación, que se ponga en ese escenario, y se bajen las conductas de prevención. Eso me parece una enorme irresponsabilidad. Están buscando el titular, apuntarse el triunfo en la desescalada. Se está provocando un riesgo que desde el rigor y seriedad científica, no se debería hacer. Cuando llegue el momento ya lo dirán. No toca hablar de lo que pueda ocurrir, sino de lo que está ocurriendo, e insistir en las medidas de prevención.

Además, si se hacen promesas que no se pueden cumplir, se generará frustración.

Sí, puede haber frustración de las expectativas, pero el mayor riesgo es que se anticipen las actitudes. No es el momento. Los mensajes hay que lanzarlos en cada momento. Dado el amplio cumplimiento, que sigue siendo alto, aunque nos fijamos en los que no cumplen, hay que reconocer el esfuerzo de la gente y reforzar ese mensaje, agradeciéndoselo. Si no, es como que das la razón a los que van de botellón, como que ya se puede hacer.

Hay un tema que se está gestionando mal, desde los medios de comunicación: constantemente se están sacando informaciones e imágenes de gente de botellón. A nivel de comunicación, la gente actúa en base a cómo percibe que actúan los demás, especialmente los grupos que para ellos son referentes. Un joven que ve a los jóvenes de botellón, pensará que es lo que se hace. Es lo que se llama influencia normativa. Si pones solo estos ejemplos, la gente lo acabará haciendo.

Y cuándo llegue ese momento de la nueva normalidad, la vieja, o la que toque... ¿cómo va a ser? ¿Saldremos con prudencia, con el freno de mano puesto, o habrá desenfreno?

Hay una tesis de gente que dice que va a ser una locura. Yo a eso no me apunto. Se tiende a simplificar, porque hay muchos matices. Estamos viviendo una crisis importante. Hay mucha gente que se queda tocada. Estamos viendo a mucha gente joven que no había acudido a consulta y que va con temas de ansiedad, falta de autoestima, problemas alimentarios...

Se dice que va a salir bien, pues depende. También hay problemas económicos serios. No es una crisis solo sanitaria. Es una crisis económica profunda. Las llamadas colas del hambre, gente que tiene que acudir a Cáritas, ha crecido sustancialmente. Esa gente saldrá lentamente.

Hay gente que volverá a hacer lo que hacía antes, una vida más o menos normal. Pero hay mucha gente que ya no tenía recursos antes y que no podrá hacer ciertas cosas. ¿Quiénes van a viajar? Los que tenían recursos para hacerlo antes. No pintemos un panorama paradisíaco, porque eso no va a ser real. Hay muchas personas que van a salir peor de lo que estaban.

Se habla de un boom, de otra década dorada...

No se puede frivolizar. Precisamente, hay que recordar los años 20, que acabaron con una enorme crisis, con el auge del nazismo. Fueron felices para algunos. Los creadores de opinión y los políticos no pueden frivolizar. Los científicos llamamos a la prudencia, para no fomentar un tipo de comportamiento que no era bueno antes y que no lo va a ser después. Parece que estamos animando a la gente a salir, beber y emborracharse. Tenemos la obligación moral de intentar fomentar comportamientos responsables.

Hay muchas personas que, en el último año y medio, han sido incapaces de hacer nada de vida social. ¿Es gente que queda marcada por esta pandemia?

Costará que todo el mundo vuelva a la normalidad. La capacidad del ser humano de adaptación es fundamental. En cuanto las cosas vuelvan a la normalidad, a los mayores sin contactos, que han perdido a seres cercanos, les costará más. A los jóvenes con amigos, les costará menos. El apoyo social en situaciones de crisis es fundamental. Si hay red social saldrá fácilmente. Pero habrá personas que han perdido la red. Los mayores que la han perdido, quedarán recluidas en sí mismas. El apoyo social es un factor importante para la salud física y mental.

Dicen que el ser humano tiende a olvidar lo malo. ¿Nos olvidaremos de esto o es una vivencia que llevaremos grabada para siempre?

Depende de lo que cada uno haya sufrido y de la percepción del grado de vulnerabilidad. Si piensa que esto puede volver a ocurrir, tendrá más preocupación durante más tiempo. Pero respondemos al contexto. Si la situación se va normalizando, si la gente ve a otras personas paseando, yendo al fútbol, se animará. En la medida que uno perciba que el entorno es controlable y no amenazante, hará vida normal. Y si surge algo nuevo, estaremos más inoculados psicológicamente para adaptarnos más fácilmente. Sabemos qué hay que hacer.

La gran pregunta: ¿saldremos mejores?

Saldremos como llegamos. Los humanos cambiamos lentamente. Tenemos doble naturaleza, y somos capaces de lo mejor y de lo peor. Una buena persona en malas situaciones se convierte en mala persona. Una que puede ser mala, en un contexto favorable, no actúa mal. El contexto determina. Saldremos en las mismas condiciones. Si el contexto permite ser empáticos, lo seremos. Pero si hay mal ambiente económico y político, lo notaremos. Nuestra naturaleza no cambia, es así. Tendemos a colaborar, pero se vio en Ruanda, en la guerra de los Balcanes, que personas que convivían pasaron a ser acérrimos de la noche a la mañana.