Noite do venres atípicamente cálida: máis de 20º en tres das provincias

Galicia viviu o sábado unha noite atípicamente cálida para estar a piques de entrar en novembro, ao rexistrarse temperaturas superiores aos 20ºC en tres das provincias a altas horas da madrugada, as máis elevadas do día, á vez que houbo refachos de vento superiores aos 100 km/h e, nalgunhas zonas, precipitacións que deixaron case 50 litros por metro cadrado e numerosas incidencias.

Foi o caso de Ribadeo, en Lugo, onde se rexistrou a temperatura máis elevada da comunidade ás 2:10 horas da madrugada, cunha máxima de 23,8 ºC, na estación Pedro Murias. Trátase, curiosamente, do momento máis cálido de toda a xornada de onte, sendo a máxima do día non superior aos 19,6 ºC arredor das 13:20 horas. Ademais, en comparación coa mesma hora do venres, hai unha diferencia de ata 3,2 graos (a temperatura foi de 20,6ºC).

O mesmo aconteceu en Cariño, na Coruña, onde as mázimas foron ás 2:40 horas, segundo os datos de Meteogalicia, cando se rexistrou o segundo valor extremo da madrugada na comunidade, cunha temperatura de 21,2ºC. En comparación con ese mesmo momento do día anterior, no que a máxima foi de 15,8 ºC, a diferencia é de 5,4 graos.

Finalmente, en Pontevedra tamén se acadou a maior temperatura preto das 5:10 horas, con 20,5 ºC na estación meteorolóxica de Baiona. Alí, o venres á mesma hora a temperatura máxima foi de 18,1ºC (2,4 graos menos).

Choivas e fortes ventos. Con todo, a pesar da boa temperatura da noite, a do sábado foi unha xornada marcada polo tempo de borrasca e fortes ventos. Segundo recollen os medidores de Meteogalicia, o alto de Ou Xistral, en Muras (Lugo), foi o lugar onde se alcanzou a xeira de vento máis forte, con 137 km/h. En Viveiro rozáronse os 130 km/h, mentres que A Pontenova, Carballeda de Valdeorras ou Vimianzo chegaron ao 120 km/h.

No tocante ás precipitacións, foi en Entrimo, na provincia de Ourense, onde se acadaron os 49,3 litros por metro cadrado. Con todo, trátase dunha cifra considerablemente inferior á do venres, onde na mesma estación se acadaron os 60,5 l/m2 e en Leiro, tamén na provincia ourensá, aos 74 l/m2.

Tanto as choivas como os fortes refachos de vento deixaron numerosas incidencias. Un dos puntos máis afectados foi a cidade de Pontevedra, onde 1.000 persoas quedaron sen luz, segundo confirmaron fontes de Naturgy. O mesmo aconteceu e Ferrol, por auga acumulada nun trasformador. Pola súa banda, só en Vigo houbo máis de 100 chamadas relacionadas co clima, a meirande parte por caídas de árbores ouobxectos desprazados polo vento.

Previsión para a ponte. Así e todo, semella que de continuar esta tendencia, segundo as previsións, a comunidade pasará unha ponte de Todos os Santos cun tempo máis favorecedor do que se anticipaba. Por unha banda, hoxe non se esperan choivas, máis alá dalgunhas puntuais pola mañán nas rexións da costa atlántica. Tamén o vento dará unha pequena tregua, con refachos moderados na costa e máis frouxos no interior.

No tocante ás temperaturas, descenderán as mínimas. Na Coruña, en Ferrol e Pontevedra, esperase que a mínima sexa de 15ºC e a máxima 20ºC; en Vigo, 15ºC e 21ºC; en Compostela, 13ºC e 17ºC; en Ourense, 12ºC e 21ºC; e en Lugo 11ºC e 17ºC.

A xornada do luns agárdase o paso dunha nova fronte, que deixará ceos nubrados pola mañán e choivas moi probables nas horas centrais do día. O vento soprará moderado pola mañán, de compoñente sur, e afrouxará unha vez pase a fronte. Novamente, as mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas continuarán estando nos mesmos niveis.

Finalmente, o útimo día da ponte, descenderán as temperaturas e continuaremos baixo a influencia das borrascas atlánticas que deixarán pola tarde lixeiras choivas no noroeste da comunidade. Pola súa banda, cando máis ao leste, maior é a probabilidade de que os ceos estean despexados. Espérase vento frouxo, con intervalos máis fortes nos arredores de Bares.