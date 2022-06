Fálase sobre que hai que loitar contra a endogamia académica. Que opina desta cuestión?

Hai que buscar a internacionalización e a proxección das universidades cara fóra. Son manifestacións que están na lei e que nos parecen ben. Hai que abrirse e ser quen de atraer talento doutras partes. Outra cousa é que ás veces as ferramentas das que dispoñemos para iso son limitadas. É máis fácil decilo que logo facelo operativo porque esixe cambios nos contratos, nas posibilidades que hai de acceder ás distintas figuras universitarias, etc. Pero esa aposta pola internacionalización é positiva.

Unha das medidas máis destacadas da nova lei de universidades é o dereito a paro estudiantil. Cree que pode chegar a ser moi solicitado na Universidade de Santiago?

É unha medida que xa temos implantada no Estatuto de estudantado da USC. Houbo algúns exemplos de paro convocado polo estudantado e supoño que vai a seguir exercéndose con responsabilidade por parte do alumno ou alumna. Entre outros dereitos e obrigas, é un dereito máis.

Cal é a situación actual e as previsións da contratación do profesorado na USC?

Reducir a temporalidade do profesorado quizais sexa a medida de máis impacto no ámbito das universidades, pero o certo é que a situación é moi diferente dunhas universidades a outras. No caso das galegas non temos un problema demasiado grave de precariedade no que se refire ao persoal docente porque xa fai tempo que se contemplou a figura do profesorado sustituto e iso fixo que non se abusara da figura do profesor asociado. A partir de agora se se aproba a lei o profesor asociado será de duración indefinida e non temporal como ata agora.

Dez anos para que un profesor universitario se estabilice no sistema. É viable?

Depende. Se temos en conta que para facer unha tese doutoral fan falta como mínimo tres anos, que poden ser un pouco máis, e logo pode haber algunha fase posdoutoral e logo a guía de axudante doutor que é o primeiro contrato de ingreso á carreira académica, pois esos dez anos poden pasar facilmente entre o remate dos estudos de grao e o acceso á estabilización en praza de profesorado na universidade. O que non é razonable é que teñamos unha media de idade de profesores axudantes que estea nos corenta anos.

Fálase de implantar microcredenciais, microgrados... que pode decirnos?

Trátase de introducir novas ofertas formativas no ámbito universitario máis alá das estruturas tradicionais de grao, máster ou doutoramento. Abrir estas novas fórmulas, que son oferta formativa de menor duración, valorando os coñecementos que ten a persoa que se matricula neles paréceme moi convinte porque vai no marco no que temos que traballar. A docencia universitaria ten que ser unha docencia para toda a vida, para que os profesionais poidan reciclarse constantemente. Estos mecanismos van nesa liña.

O mandato do reitor será de seis anos sen prórroga. Como valora este cambio?

Non me parece mal esa opción que propugna a lei de ampliar en lugar de catro e a posibilidade de reelección con outros catro a seis anos. Unha opción positiva e razonable.

De que maneira se podería conseguir unha maior implicación del alumnado tanto na súa formación como na participación directa coa Universidade?

É un traballo no que temos que implicarnos todos dende o Goberno das universidades e profesorado pero tamén o propio estudantado ten que asumir que esa participación alta que se lle recoñece nos órganos do Goberno esixe que haxa unha implicación directa. Temos que facer unha importante labor de concienciación e tamén achegar as actividades que facemos ao estudantado para que eles sexan conscientes da importancia desa participación. Niso estamos traballando e temos unha liña de actuación que pasa por aí: Dar máis vida ao centro e facer que non só se radique as actividades docentes en sentido estricto senón que haxa unha actividade cultural, complementaria que tamén anime a esa participación.