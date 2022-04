Novo manual para facer máis doadas a tramitación e a accesibilidade dos planeamentos urbanísticos

PXOM. A Xunta vén de impulsar unha actualización das normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, consideradas o manual de estilo destes instrumentos, co fin de facilitar a súa tramitación e facelos máis accesibles a todos os galegos. Estas normas técnicas naceron en 2020 da necesidade dunha simplificación e homoxeneización dos plans xerais de ordenación municipal, os plans básicos ou os plans de centros históricos con varios obxectivos, como a unificación do formato, de xeito que en todos se empregue unha linguaxe universal de cores, tramas, etc., e dos documentos que os compoñen, permitindo así que todos se entendan por igual. Así mesmo, conseguiuse facilitar a integración da información xeográfica urbanística no eido dixital; axilizar a elaboración, tramitación e coñecemento dos planeamentos; e posibilitar así un acceso sinxelo aos documentos a todos os axentes que participan na planificación do territorio —redactores, concellos, etc.— e ao público en xeral.

Froito da experiencia acumulada trala súa entrada en vigor, e co obxecto de facilitar o máximo posible o traballo de adaptación, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo decidiu abordar unha actualización. As principais liñas en que se fundamenta a modificación proposta das normas técnicas, para facilitar o proceso de traballo da Administración local e mais dos equipos redactores, son optimizar os códigos de cores e tramas dos instrumentos de planeamento, mellorando a súa lexibilidade e nitidez; ou eximir aos concellos de adaptar ao 100% os plans urbanísticos ás normas técnicas antes da parte final da tramitación.

Ademais, entre outras cuestións, circunscríbese a obrigatoriedade de elaborar a ficha de antecedentes aos documentos de planeamento xeral, eximindo do mesmo e facilitando o traballo dos equipos redactores de menor tamaño.