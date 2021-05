Nubes e claros en toda Galicia neste mes de maio cambiante

A primavera é o que ten. Tempo cambiante e sen seguro de sol e bo tempo na comunidade galega, como quedou patente a semana pasada, con chuvias xeneralizadas e cun sábado pasado por moita auga. Foi unha xornada marcada polos ventos do oeste que foron achegaron de xeito continuo masas de precipitación dende o océano Atlántico, descargando de xeito abundante e persistente precipitacións na marxe Atlántica especialmente.

Despois dunhas xornadas cos paraugas como compañeiros inseparables dos paseos dos galegos, esta semana semella que vai ser un pouco máis calma. As nubes e claros serán os protagonistas, con chuvia máis ben escasa aínda que podería caer en calquera zona de Galicia. Coa escepción do martes, xornada na que unha fronte moi desfeita atravesará a comunidade, deixando auga ao seu paso, aínda que nada que ver, xa, coa recollida nesta fin de semana pasada.

Tal e como indica Meteogalicia na súa páxina web, este martes un pequeno centro de baixas presións provocará un aumento da inestabilidade. Así os ceos estarán moi nubrados e rexistraranse precipitacións, algo máis xeneralizadas a primeira hora, tendendo a desaparecer ao mediodía, e abríndose claros pola tarde en toda a comunidade galega. As temperaturas ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, tomando pola tarde dirección noroeste.

Xa o mércores, o sol será o protagonista da meirande parte do día. As altas presións das Azores entrarán durante esta xornada en Galicia achegando estabilidade. Deste xeito amenceremos con intervalos de nubes baixas e néboas en vales do interior que tenderán a desaparecer para quedar os ceos pouco nubrados ou despexados a partir do mediodía.

As temperaturas mínimas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado, pero as máximas ascenderán, polo que aumentará a oscilación térmica durante esta xornada. Así, a cidade de Ourense podería chegar a marcar os 25 graos no termómetro, mentres a da Coruña non subirá dos 16. As mínimas nas sete grandes urbes oscilarán entre os 5 e os 9 graos centrígrados. Os ventos nesta xornada soprará frouxos variables pola mañá, tomando unha compoñente norte e aumentando en intensidade pola tarde.

Xa na segunda metade da semana, as previsións falan de que Galicia permanecerá nunha área intermedia entre as altas e as baixas presións, polo que predominará o tempo cambiante e inseguro. Agárdase en xeral ceo parcialmente nubrado con chuvias non moi persistentes nin xeneralizadas, máis probables no norte, pero que poderán afectar a calquera parte do territorio. De todas formas non se agardan cantidades de auga considerables, senón maís ben escasas. As temperaturas serán en xeral algo baixas para a época do ano.

Resto de España Nada terá que ver a situación galega coa do sur e leste de España, onde a calor será a protagonista esta semana, como foi xa a fin de semana. Chegan masas de aire cálido subtropical, provocando un sensible aumento das temperaturas máximas.

Así, chega o anticiclón das Azores e a estabilidade atmosférica consolídase con anomalías positivas de temperatura que poderán ser de ata 8 e 10 graos máis do normal para estas datas.

A calor regresa, especialmente nas metades sur e leste de España, esperándose importantes desviacións positivas. Agárdase que as temperaturas máximas volvan superar, e esta vez con fartura, a barreira dos 30º centígrados, e, xa máis hacia finais de mes aínda máis altas, puidendo superar, no val do Guadalquivir, por primeira vez no ano a barreira dos 40 graos. Unha calor que chegaría moito antes do normal a estas zonas do sur.