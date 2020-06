Nuestro erasmus hazara

Habría que empezar por explicar que los hazara son un pueblo descendiente de los antiguos mongoles y formado por varios millones de personas que viven en Afganistán. Los hazara hablan una variante de la lengua persa, son mayoritariamente de religión musulmana chiita y tienen rasgos físicos parecidos a los chinos. El pueblo hazara fue víctima de uno de los grandes genocidios de la historia que tuvo lugar en torno a 1890, cuando el 62% de su población fue asesinada o vendida como esclava. La patria de los hazara, Hazarajat, era un estado independiente hasta 1880, gobernado por sus propias autoridades. Desde la India, los británicos decidieron proclamar rey de Afganistán en ese mismo año a Abdul Rahman, para crear un estado tapón frente al imperio zarista. Desde ese momento hasta la actualidad, el pueblo hazara ha sido víctima de la violencia, la exclusión y el genocidio por parte del pueblo pastún, que fue armado por los ingleses con el fin de permitir la instauración del régimen de Abdul Rahman. El pastún es actualmente la lengua oficial de Afganistán, y todo el poder político y económico del país es monopolio de ese pueblo. Todos los talibanes son pastunes.

En el mes de septiembre de 2017 llegó a Santiago a través del programa Erasmus K+ un estudiante procedente de Herat al que vamos a llamar Abgar por razones que luego se entenderán. Fue mi alumno en dos materias, y cuando lo conocí hablaba persa, árabe, pastún e inglés. Al abandonar Santiago en junio de 2018 ya podía desenvolverse en español. Abgar ha escrito un libro en el que cuenta su vida y la de su familia desde la pequeña aldea de las montañas en la que nació hasta la actualidad. Este libro será publicado próximamente en España e Hispanoamérica, y está en proceso una edición en italiano y quizás en otras lenguas. Todos los personajes que aparecen en el libro tienen un seudónimo, porque su publicación en Afganistán es un peligro real para la vida del autor y de las personas mencionadas en él.

Será fácil comprenderlo si destacamos algunos de sus párrafos, como éste: “Si hubiese un concurso mundial de hipocresía, en mi opinión los afganos conseguirían el primer premio, que compartirían con su galardón de ser los primeros del mundo en corrupción. Y es que a lo largo de toda mi vida he podido comprobar que es muchísimo más normal mentir que decir la verdad. En este país todo el mundo miente. El marido le miente a la mujer, la mujer le miente al marido, el amante le miente a su amante, el novio le miente a la novia, la novia le miente al novio, el hermano le miente a su hermana, la hermana le miente a su hermano, la familia le miente a todos sus amigos, los amigos le mienten a la familia, los estudiantes engañan a los profesores, los profesores le mienten a sus alumnos, los empresarios le mienten a sus empleados, los empleados le mienten a sus patrones, los políticos le mienten a todos los ciudadanos y todos los ciudadanos le mienten a los políticos. Pero son sobre todo los que tienen el poder y los políticos los que mienten más que todo el mundo. Pero si le dices algo de esto a alguien, sobre todo si ese alguien es del grupo pastún, se pondrá muy violento contigo, y si no lo hace pondrá fin a su amistad. Y es que vivir en una sociedad enferma, hace que uno se convierta en un enfermo”.

A la corrupción general del país no es ajena ninguna universidad. Como él mismo señala: “Muchas de las universidades públicas afganas están llenas de gente que tienen amigos y parientes en el gobierno. Aunque parezca increíble, la mayor parte de los profesores de universidad no han leído ni siquiera un libro de su materia en el último curso, y repiten siempre los mismos tópicos a sus alumnos cada año”. Como consecuencia de todo esto, ocurre lo siguiente: “En las universidades de Afganistán, la lectura y la defensa de los trabajos de fin de grado suelen tener lugar normalmente a finales del otoño o comienzos del invierno. La mayor parte de los estudiantes presentan sus TFG escritos por otros. Al principio, se comenzó por que un amigo podía escribirle el trabajo de otro, pero poco a poco la cosa fue a peor porque ahora hay gente que se dedica a escribir TFG y a venderlos. Por ejemplo, un estudiante que acaba su carrera, si no encuentra un empleo, pero es bueno leyendo libros y utilizando recursos digitales, puede ganarse la vida escribiendo monografías y vendiéndolas con facilidad”.

Partiendo de esta situación, Abgar, de familia muy pobre y que se pagó sus estudios trabajando como profesor de inglés en una academia, tuvo la suerte de poder llegar a Santiago en 2017 porque en ese año la encargada de coordinar el intercambio con la USC no aceptaba sobornos para enviar a los estudiantes, sino que consideraba únicamente sus méritos. La estancia de Abgar en Santiago aparece descrita en su libro de la forma siguiente: “En Santiago, la mayor parte de la gente, incluyendo a los profesores de la universidad, eran incapaces siquiera de imaginar el mundo del que yo venía. Hay muchas cosas que me gustaron de Santiago. Sobre todo, me encantaron los espacios para estudiar y todas y cada una de las esquinas de la ciudad. Disfrutaba de verdad en las bibliotecas, por ejemplo, en la “Biblioteca Concepción Arenal”, que estaba abierta hasta las tres la madrugada. Me encantaban las bibliotecas, y sobre todo me encantaban las noches en las que me podía quedar en ellas hasta muy tarde.

Pude visitar otras ciudades europeas, como Bruselas, Ámsterdam, París e incluso Oporto, en un viaje de un día al final del primer cuatrimestre, pero la ciudad europea que me gusta más es Santiago. Me encanta de Santiago su antigua universidad, sus bibliotecas, sus espacios de estudio, sus librerías, sus bares, sus cervezas y su gente. Me encantan sus árboles, su lluvia, sus parques, sus calles, sus paseos. Yo era un “homeless hazara afgano”, y Santiago no era mi hogar, pero siempre me sentí como si lo fuera. En Santiago pude comprar comida, libros, ropa, visité museos y fui muchas veces al cine y al teatro. Fue allí donde mejor comí en mi vida y donde me pude duchar todos los días. Estando allí comencé a sentirme cada vez más joven”.

El mundo que Abgar describe en su libro es un mundo violento, injusto y cruel, sobre todo con las mujeres. Podemos hacernos una idea de ello en esta carta que escribió a su hermana:

Herat, 12 de abril del 2013.

Querida hermana:

El número de hijos a los que has dado a luz va creciendo a la par que mi edad, pero tú tienes muchísimas más penas que las veces en las que yo puedo respirar cada día. No me puedo imaginar el dolor que sientes dentro de ti, ni entiendo el pecado que tú puedes haber cometido. Ni siquiera tienes treinta años, pero ya has dado a luz a siete u ocho niñas. No creo que tú tengas la culpa de que todas tus hijas sean niñas mientras que tu marido quiere un niño. Querida hermana, la vida no te ha dado otra cosa que lágrimas, sufrimientos y dolores. Aparte de tu viejo chador bajo el que ocultas tus penas, tus dolores y tu soledad, no tienes nada que te permita sentirte arropada. Querida hermana, este mundo es un mundo sordo, ciego y carente de justicia. Dios también está sordo y es ciego. Dios no sabe nada de tus sufrimientos, de tus pesares y de lo herido que está tu corazón. Dios nos ha dejado tirados aquí, y ahora está sordo, es ciego y además es cruel. Mi querida hermana, no existe ningún creador responsable y justo. Jamás he visto que Dios nos ayudase cuando lo necesitábamos. Lo siento mucho, siento muchísimo que en esta vida te haya tocado ser una mujer y que te haya tocado sufrir y parir. Lo siento muchísimo. Ya sé que no leerás nunca esta carta porque no sabes leer, pero tampoco permitiré que nadie te la lea.

Tu hermano, Abgar.

Tras volver a Afganistán, Abgar consiguió ser admitido para un máster y un doctorado en una universidad estadounidense, cubriéndole sus gastos de estudio la familia de otro estudiante Erasmus al que conoció en Santiago. La embajada de los EE. UU. se negó por dos veces a darle el visado. Cuando publique su libro, probablemente recibirá amenazas de muerte y tendrá que pedir asilo político. ¿La universidad mostrará algún interés por él, que puede ser contratado por ejemplo como profesor de persa? ¿Qué harán las autoridades políticas? ¿Mostrarán algún interés por su vida o se limitarán a decir bellas frases sobre los derechos humanos y la opresión de la mujer? Quizás sí, quizás no, pero también quizás haya quien diga que lo que le pueda pasar es su culpa por haber escrito un libro.