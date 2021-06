“Nuestros viajes no están afectados, pero los niños fueron aislados igual”

Una de las agencias especializada en viajes de fin de curso a Mallorca situada en la zona de A Coruña asegura que “nuestros viajes no están afectados por ningún brote”. Así lo informaron a EL CORREO GALLEGO fuentes de la empresa de turismo, que incidieron en que “los padres están siendo informados en todo momento”. En total, organizaron excursiones que suman 80 niños, en pequeños grupos. Algunos de ellos, los que menos, siguen en la isla.

“Ahora los pobres se han visto con este problema, teniendo que estar en cuarentena, sin beberlo ni comerlo”, explican. Los últimos en regresar lo hicieron el jueves 10 y ahora se les contactó para que guarden aislamiento cuando en ningún caso han tenido síntomas. De todos modos, desde esta agencia creen que lo más idóneo sería “realizarles un PCR para salir de dudas” y así evitar que tengan que pasar por esto.

De hecho, creen que toda la problemática generada en torno a los contagios parte de las “macroagencias y grandes turoperadores que organizan viajes con 4.000 niños y más”, incluyendo actividades como fiestas, conciertos o acceso a toboganes de piscinas en el ‘pack’.

Según la última actualización de la Consellería de Salud balear en estos momentos hay 18 estudiantes de Galicia aislados en Mallorca, otros 18 del País Vasco, 21 de Madrid y un total de 214 en Andalucía. Así las cosas, estos 271 alumnos permanecen en el hotel ‘COVID’ Palma Bellver, en el hospital Son Espases o serán trasladados a estos puntos en nada.

ORGANIZACIÓN DE GRANDES FIESTAS Y CONCIERTOS. Preci-

samente, desde la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi),

su presidente, Juan Rivadulla, asegura que “hay una serie de turoperadores, que no son gallegos, que trabajan mucho por cantidades”. Explica que esto no es nada nuevo, sino que “ya había mucho lío an-

tes en Mallorca con el turismo masivo que llegaba de Inglaterra: mucha gente joven, tipo estudiantes de fin de curso, que se iba a Magaluf

y bebía mucho y organizaban fies-tas que terminaban en escándalo”.

Entonces, pese a que “con la pandemia eso se cortó, hay operadores que aún siguen ahí, porque ese es su mercado”, así que los jóvenes se apuntan y van. Y, ante la falta de vacuna, el riesgo de contagio entre ellos se acrecienta. Sin embargo, “las agencias de Galicia que tienen grupos en Mallorca cumplieron con todos los trámites sanitarios y tienen a los niños alojados perfectamente, con actividades al aire libre y cumpliendo todas las medidas, sin organizar ni macrofiestas ni macroconciertos”, asegura Rivadulla.

ENFADO DE LOS ESTUDIANTES. Asimismo, distintas estudiantes que se encuentran confinadas en el hotel Bellver, sito en Palma de Mallorca, por su posible vínculo con el macrobrote que afecta a centenares de jóvenes que participaron en viajes de fin de curso a Baleares, lamentaron que casi no reciben información desde que están retenidas y que “la que dan es contradictoria”.

Eso es lo que le ha pasado a varias chicas de A Coruña y Vimianzo, actualmente aisladas en este hotel. Pese a que sus primeros resultados fueron negativos, las llevaron allí el pasado sábado. Si bien pertenecen a diferentes municipios, viajaron juntas en un grupo organizado por una agencia y abordaron en el archipiélago el pasado jueves.

Conforme manifestaron en declaraciones a Europa Press, cuando llegaron se alojaron sin ningún problema en el alojamiento previsto. Tras ello, al día siguiente fueron al parque acuático y realizaron otras actividades estivales en las que tuvieron contacto con unos alumnos andaluces que también “habían dado negativo en sus pruebas PCR”.

Así lo asegura Lara, de Viamianzo, apuntando que para su sorpresa después se confirmaron algunos casos entre esos estudiantes. Entonces, “nos avisaron de que nos teníamos que confinar en nuestro hotel, y nos hicieron test de antígenos, pero todos los de nuestro grupo dimos negativo”, remarca la afectada.

Poco después, como ratifica Aroa, de A Coruña, les indicaron que los miembros de su grupo (aproximadamente 30 gallegos) serían trasladados al hotel-puente designado por el Govern de Baleares para aislar a los casos positivos y a los contactos estrechos o susceptibles de tener el virus. “Ahí sí que nos dio miedo, porque nosotros habíamos dado negativo y nos llevaban a un hotel con contagiados”, asegura la herculina.

Esta, que se encuentra confinada en otra habitación de ese hotel junto a otra compañera, apunta que , según les informaron “inicialmente”, una vez llegaran al hotel-puente serían sometidas a una PCR y, si era negativa, podrían volver a Galicia (de hecho, volverían este martes). “Ahora nos dicen que nos tenemos que quedar aislados 10 días, aunque la PCR dé negativo”, denuncia.

Lara, Aroa y sus compañeras de habitación, como muchos jóvenes gallegos cuyo viaje estaba organizado por la misma agencia, están aislados en el Bellver desde el sábado por la tarde y, al margen de la realización de la prueba PCR y de las indicaciones de guardar cuarentena 10 días, han asegurado que no han recibido ninguna otra información ni aclaración sobre cuándo podrán volver, y que tampoco el Sergas ha contactado con ellas.