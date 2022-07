Nueva delegada del Gobierno gallego en Uruguay

designación. Confirmados ya los candidatos de Pontevedra y Santiago, al BNG le tocó hacer este miércoles lo propio en Ourense. Como en las dos primeras ciudades, en la de As Burgas no habrá cambio en el cartel nacionalista para las elecciones municipales del próximo año: Luis Seara repetirá como candidato a la alcaldía. “Luís Seara é o alcalde que Ourense necesita para deixar atrás a páxina máis triste da súa historia recente e mirar o futuro con esperanza, ilusión e confianza; é o alcalde que necesita a cidade para un cambio real que lle permita volver ser unha gran urbe na que vivir e traballar, poñendo en marcha todo o seu enorme potencial”, dijo la líder del BNG, Ana Pontón, en la presentación del candidato.

La portavoz nacional no escatimo en elogios a Seara. “É o alcalde que Ourense necesita para abrir as portas do Concello de par en par, sacar as tebras e deixar entrar a luz do proxecto do BNG: serio, solvente, en positivo, a favor da cidade, a favor dos veciños e das veciñas desta gran cidade”, dijo también. redacción