Nueva legislatura

Si el Barça es “más que un club” (puede que un puti-club), es posible que el PPdeG sea “más que un partido”, así, sin aditivos calificativos guasones que desvirtúen la transcendencia sociológica que tiene en Galicia. Con Fraga, el Messi de la política gallega, era tan invencible que se decía que no habría nadie que pudiera ocupar el vacío de su marcha. Pero se jubiló y el breve espacio en que el PP gallego no gobernó fue un espejismo en el que las fuerzas de izquierda perdieron su brújula in aeternum. Y de las aguas arremolinadas que se tragaron al patrón emergió la figura acuática de Feijóo, que lleva toda su vida saltando de un tren a otro, como un antihéroe cómico del cine mudo, y en todas las ocasiones cae de pie. Él no llamó por la pandemia –y nadie sugiere que se alegrase–, pero en ella pegó el demarraje definitivo para firmar su cuarta mayoría. Igualado el mito Fraga, aún hay quien le augura una huida a lo Messi.