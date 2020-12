Nueva oferta de empleo para evitar efecto de ley Celaá

Santiago. Tras el anuncio de la Xunta de la decisión de aumentar en 240 prazas la oferta de empleo público del año 2020 para especialidades del cuerpo de profesores técnicos de FP, ANPE Galicia considera “positivo” que se aumente la oferta, para que no se pierda ninguna de las que el Presupuesto General del estado permite incorporar. Esta decisión de incremento de plazas responde a lo recogido en “la Disposición vixésimo terceira dos Orzamentos Xerais do Estado, aínda pendentes de aprobación, e que permite aumentar do 90% ao 100% as prazas de estabilización de interinos nas ofertas públicas do ano 2020”, señalaron desde ANPE.

Por su parte, CIG-Ensino, sobre la convocatoria para el profesorado técnico de FP, señaló en un comunicado que esperará “a coñecer os detalles dunha medida anunciada como salvagarda do profesorado interino mais que, sen acordo de estabilidade para quen non aprobe, pode supoñer o paro para docentes cunha longa traxectoria profesional ás costas”. Indican que el anuncio de la Xunta, “que estivo nun absoluto silencio nas últimas semanas”, llega después de que CIG-Ensino denunciase los daños colaterales de la propuesta con la que el Gobierno quiere desarrollar la integración del cuerpo de PTFP en el profesorado de Enseñanza Secundaria. ECG