Nueva Pescanova realiza la botadura del ‘NovaNam Two’, que pescará merluza en Namibia

Aunque sin los diez o cien cañones por banda de la Canción del pirata, de José de Espronceda, no corta el mar, si no vuela, el cuarto de los nuevos barcos con los que moderniza su flota el Grupo Nueva Pescanova. Este miercoles, en los astilleros Armón de Vigo, celebraba la botadura del NovaNam Two, que pescará merluza en Namibia. Se trata del último de los tres fresqueros de 50 metros de eslora que se están construyendo para la filial Novanam, y que acompañará al Lalandii 1, que ya faena en aguas del hemisferio sur, y al NovaNam One, botado en marzo y que Armón entregará al grupo en el mes de septiembre.

Explica la compañìa en un comunicado que para los tres barcos para Namibia se ha utilizado la realidad virtual como herramienta para el diseño y la mejora constante durante su construcción, un proceso pionero en el sector. Además, diversos profesionales, desde capitanes de barco a jefes de máquinas, contramaestres e incluso jubilados que conocen a la perfección las características del caladero namibio, han colaborado en su diseño.

Además de los tres fresqueros para Namibia, la renovación de parte de la flota de Nueva Pescanova se completa con la construcción de otros cuatro congeladores de 32 metros de eslora para la pesca de langostino en su filial Pescamar. De ellos, el Ponta Matirre está ya operando desde principios de 2020 en Mozambique.

La inversión total de los siete nuevos barcos ronda los 42,5 millones de euros y está generando más de 200 empleos en Galicia. La compañía afianza así su compromiso por crear empleo local en todos los países en los que está presente, así como la contribución al desarrollo económico y social de sus comunidades.

Punteros en innovación

La innovación es una seña de identidad que el Grupo Nueva Pescanova lleva en su ADN desde su fundación en 1960, año en el que la compañía puso en marcha por primera vez en la historia la congelación a bordo con el primer barco en el mundo con esta tecnología.

Los barcos de la nueva flota siguen este espíritu innovador. Cuentan con motores de alta eficiencia energética, que permiten un alto rendimiento, disminuyendo consumos y emisiones, así como mejoras en el sistema de procesado a bordo y un mayor confort para las tripulaciones.

El grupo emplea a más de 10.000 personas en 19 países de 4 continentes y vende sus productos en más de 80 países de todo el mundo.