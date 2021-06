campus. La Plataforma galega en defensa da universidade pública se concentró este miércoles en los siete campus universitarios de Galicia para oponerse al “ataque contra la igualdad de oportunidades” que supone la creación de una universidad privada en la comunidad gallega. La movilización se celebró en los siete campus universitarios de Galicia. En la capital gallega además está previsto que el próximo 12 de junio se celebre una manifestación con salida a las 12,00 horas desde la Alameda. Con una pancarta ‘En defensa da universidade pública, contra a privaticación’, alrededor de un centenar de personas han cantado en la Universidade de Vigo consignas como “no, no, no a la privatización”, “Feijóo, escucha, la universidad está en lucha”, “la Xunta de Galicia recorta y privatiza” y “la enseñanza en la calle, la lucha continúa”. En la lectura de su manifiesto, la plataforma advirtió de que “aceptar la universidad privada es aceptar la venta de títulos”, lo que representa “un castigo a la enseñanza pública”. A colación de ello, remarcó que lo que Galicia necesita es “una universidad pública y de calidad respaldada por la administración y la sociedad”. La plataforma lamentó además que “la oferta de titulaciones sobre la que se sustenta (la privada) va en contradicción y no complementa”. “Solo busca el lucro y beneficio de la universidad privada”, apuntaron. E.P.