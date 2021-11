Nuevas movilizaciones del sector lácteo para exigir precios justos

··· Desde el Sindicato Labrego Galego hacen una propuesta de mínimos, tras habérsela presentado a UUAA, con seis puntos. Por un lado, quieren alcanzar de inmediato un precio que cubra los costes de producción y que les permitan vivir de las granjas. Apuestan por convocar urgente a la Mesa do Leite y con carácter permanente. Piden, además, desarrollar referencias de costes de producción por parte de la Administración que hagan que sea real la aplicación de la prohibición de venta a pérdidas que se recoge en la Ley de la Cadena. Establecer un sistema de mediación en Galicia que impida los abusos sobre la parte productora y que garantice que los contratos no sean de adhesión. Abogan, además, por prohibir que los operadores lácteos, sea industria o primer comprador, puedan operar si no tienen aval suficiente para el pago de la leche, o si se tienen detectado faltas de pago con anterioridad ya que las granjas, tal y como indican en una nota de prensa, no son entidades financieras. Y, finalmente, piden establecer una línea de trabajo urgente con las administraciones para reducir los costes de producción.