Nuevas movilizaciones para exigir precios de la leche justos el jueves 11 en Vilalba y Outeiro de Rei

El precio de la leche sigue estando en el centro del debate agrario. Este jueves 11 de noviembre se producirán por parte de los ganaderos nuevas concentraciones en Vilalba y Outeiro de Rei, organizadas por la Asociación Agraria de Galicia (Asaga). Estas acciones se sumarán a las que realizarán de forma conjunta con COAG, Asaja y UPA, sus equivalentes en Castilla y León, Cantabria y Andalucía, a lo largo de este mes.

Y es que, tal y como indican desde Asaga, los ganaderos de la leche en Galicia y en España “siguen con el agua al cuello”. “Los múltiples costes que deben afrontar para cuidar de sus vacas y producir su leche se han disparado en los últimos meses, y el precio que obtienen por la leche no les permite obtener la mínima rentabilidad necesaria para seguir adelante”, según apuntan.

Por ello, el resultado está siendo el cierre masivo de granjas lácteas en España: en seis años han bajado las rejas 6.000 ganaderos. En la actualidad, quedan poco más de 11.500. Ante esta situación, la Asociación Agraria de Galicia, y las organizaciones COAG, Asaja y UPA lanzaron sus movilizaciones a nivel nacional. El objetivo de las protestas es exigir a las industrias lácteas y a la gran distribución que reconozcan la subida de costes y “dejen de presionar y ahogar al primer eslabón de la cadena”.

“Hay que reforzar los controles para que la Ley de Cadena Alimentaria se aplique de forma eficaz. Las industrias lácteas siguen teniendo la sartén por el mango e imponen condiciones inasumibles a los ganaderos”, indican desde la junta directiva de Asaga. “Por ese motivo, vamos a volver a alzar la voz, para exigir a todos, administraciones, industrias y cadenas de distribución, que entiendan y se hagan cargo de la situación que atraviesa el sector”.

ENDURECER LAS PROPUESTAS. Así, las organizaciones de ganaderos se movilizarán delante de las industrias que, a su juicio, están impidiendo que los precios de la leche suban en el campo, como en Francia, Alemania o Italia. Las OPAs también barajan lanzar un boicot a las marcas de referencia que, en su opinión, están bloqueando la subida de precios y el cumplimiento de la cadena de valor.

Estas organizaciones han pedido al Ministerio de Agricultura que “no se deje ningunear” por la industrias lácteas, en especial por las francesas, “que solo vienen a España a esquilmar un ya muy diezmado sector lácteo”. “La Ley se debe aplicar. Se están quedando con nuestro sudor y con las subidas del precio insuficientes de la distribución. No tienen escrúpulos”, recalcan.

La subida de los cereales, de la electricidad (necesaria para el ordeño y la refrigeración de la leche), de los combustibles y el bajo precio que las industrias pagan a los productores han conformado una tormenta perfecta para los ganaderos ante la que el sector “no se quedará callado ni impasible”.

SEIS DEMANDAS CLARAS. Desde la Secretaría Xeral del Sindicato Labrego Galego, tras habérsela presentado a Unións Agrarias, concretan la propuesta de mínimos que piden en estas movilizaciones en seis puntos. Por un lado, quieren alcanzar de inmediato un precio que cubra los costes de producción y que les sitúe en el camino de unos precios que permitan vivir a las granjas.

También apuestan por convocar urgente a la Mesa do Leite y con carácter permanente, pues aseguran que la Consellería do Medio Rural tiene la obligación moral de intentar todas las vías posibles para recuperar unas condiciones que garanticen la viabilidad de todas las granjas gallegas.

Piden, además, desarrollar referencias de costes de producción por parte de la administración que hagan que sea real la aplicación de la prohibición de venta a pérdidas que se recoge en la Ley de la Cadena.

Asimismo, auguran establecer un sistema de mediación que impida los abusos sobre la parte productora y que garantice que los contratos no sean de adhesión. Dicho sistema de mediación será en Galicia. Teniendo la mayor región productora del estado, creen que no es normal tener que acudir a cortes de arbitraje o sistemas de mediación en Madrid.

Abogan, además, por prohibir que los operadores lácteos, sea industria o primer comprador, puedan operar si no tienen aval suficiente para el pago de la leche, o si se tienen detectado faltas de pago con anterioridad. El impago de la leche no puede ser un mecanismo de financiación de industrias en crisis o mal gestionadas. Las granjas, tal y como indican, no son entidades financieras.

Y, finalmente, piden establecer una línea de trabajo urgente con las Administraciones para reducir los costes de producción.

PROTESTAS CONVOCADAS. Las primeras movilizaciones convocadas se realizarán en Galicia, en la provincia de Lugo. El 11 de noviembre tendrán lugar frente a la sede de Lactalis en Vilalba, y de la que posee Capsa en Outeiro de Rei.

Posteriormente, se realizarán otros tres actos de protesta: en Castilla y León frente a Lactalis Zamora; en Andalucía frente a Lactalis Granada; y en Cantabria una tractorada a finales de noviembre.