Nueve alumnos gallegos retenidos sin haber estado en ninguna fiesta

Santiago. Nueve estudiantes gallegos de Vimianzo, concretamente del IES Terra de Soneira, reconocieron este martes sentirse confinados sin motivo en el hotel COVID de Mallorca. Los jóvenes, que llegaron el jueves a Baleares, fueron aislados el domingo aunque no estuvieron en ninguna de las fiestas en las que se produjeron los contagios. “Non fomos a ningún festival e non estivemos en contacto con ninguén que fora a ese festival do que saliu o brote”, destacó una de ellos, María Moreira, en declaraciones a la TVG, mientras paralelamente sus padres se encuentran desesperados, sin saber que va a pasar con ellos, una vez que dieron negativo en la PCR.

En esta línea, los progenitores llamaron a la agencia que organizó el viaje pero nadie les responde. Por este motivo, les acusan de desinformación y de lavarse las manos, asegurando que los responsables de dicha empresa ya sabían lo del ‘macrobrote’ del archipiélago cuando sus hijos llegaron a esa comunidad. ecg