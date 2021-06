Nuevo choque por el traspaso de la AP-9: el PP ve a socialistas y Vox del ‘ganchete’

Nueva colisión entre los grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico por el traspaso de la AP-9, la principal vía de comunicación terrestre de la Galicia atlántica. Y esta vez a varias bandas, pues el choque involucra a populares, socialistas, BNG e incluso a Vox.

El motivo del roce se explica, en esta ocasión, por sendas enmiendas presentadas la semana pasada en el Congreso por el PSOE y la formación de derechas a la ley orgánica de transferencia de la titularidad de la AP-9 para que esta vía siga siendo estatal.

“Los socialistas, del ganchete con el partido de Abascal para evitar que los gallegos sean dueños de la autopista 42 años después de ser inaugurada”, indicó este lunes el PPdeG en una nota con declaraciones de su secretario xeral, Miguel Tellado.

Por un lado, los socialistas proponen modificar el texto para que la Xunta asuma únicamente “competencias sobre la administración y explotación” de la carretera y no su titularidad, tal y como se establecía en el texto de esta ley remitida por la Cámara do Hórreo a las Cortes con el respaldo unánime de los grupos –también del PSdeG–.

Tal y como justificó el PSOE en la exposición de motivos de la propia enmienda, el traspaso de la propiedad de la AP-9 “podría comprometer” la aprobación de las bonificaciones a los peajes por parte del Gobierno central.

Por otro lado, Vox sugiere también eliminar el cambio de titularidad del texto de la ley de traspaso y aboga por que la Xunta tan solo asuma “las funciones de supervisión e inspección del correcto funcionamiento” de la autopista.

Unos argumentos que no comparten los populares, desde donde todavía van más allá censurando igualmente al Bloque porque, al no presentar ninguna enmienda, parece que están “conformes” con el hecho de que el Estado entregue a Galicia la Autopista del Atlántico “pero sin un euro para mantenerla”. “Un gran negocio para Pedro Sánchez, un mal negocio para los gallegos”, señalan.

En este contexto, Tellado considera que los populares se quedaron “solos” al reclamar al Gobierno central el dinero necesario para conservarla: “Parece que estamos solos, como solos estamos en la defensa general de los intereses de Galicia”. Además, lamenta que, a pesar de que la proposición de ley de la transferencia inició su tramitación por el procedimiento de urgencia, el plazo para la presentación de enmiendas “se prorrogó sucesivamente hasta 15 veces”, de lo que culpa al PSOE y a Unidas Podemos. Y si se desbloqueó la semana pasada “fue gracias a la presión mantenida por los diputados del PP”, remarcó.

En esta misma línea, el portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, afirmó que le “sorprendió mucho” esta enmienda de los socialistas en el Congreso cuando lo que esperaba era que “la rebaja” afectase a los peajes, no a la transferencia.

“Lo lamento y ciertamente lo que se deduce de esas enmiendas es que lo que se traspasa a la comunidad es la responsabilidad por el funcionamiento de la autopista pero no los medios que permiten hacer efectiva esa operatividad”, resumió. Así, espera que el PSOE “reconsidere esa posición”, porque “no satisface aquello que el Parlamento votó reiteradas veces por unanimidad, que es el traspaso integral de la autopista”.

Preguntado al respecto, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, se remitió a sus palabras del sábado, cuando señaló que “la prioridad central” de los socialistas en estos momentos es conseguir “rebajas históricas” en el coste de la infraestructura.

A pesar de la enmienda, comprometió que el Partido Socialista “mantiene su posición” de transferir la AP-9 a la Xunta “cuando esté garantizada la rebaja de los peajes”, un asunto en el que no va a permitir “nada que debilite esa estrategia”.

Por último, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, advirtió al Gobierno y al PSOE que no admitirá una “transferencia de segunda” relativa a competencias de la AP-9. Su formación, por tanto, no tolerará que se traspase la gestión pero no la titularidad.

“No permitiremos que esto pase porque es una tomadura de pelo para los gallegos" que llevan años esperando el traspaso, dijo, recriminado el comportamiento del PSOE sobre una transferencia que, como en el caso del PP, varía en función de “si están en el Gobierno o en la oposición".