Nuevo puente de discordia en Monforte

Monforte tendrá un nuevo puente sobre el río Cabe a su paso por el casco urbano de la ciudad. Estará abierto al tráfico de vehículos y se emplazará en el denominado Paseo del Malecón, en el lugar que en la actualidad ocupa la pasarela de madera que une dicho paseo con el popular barrio de Ramberde, viaducto que financió la Xunta en su día, siendo Conselleiro de Política Territorial el desaparecido José Cuiña Crespo.

La firma lucense Monsa Urbanismo S.L. fue la ganadora del concurso de ideas convocado por el ayuntamiento. El diseño, según las bases, debía inspirarse en el puente de hierro que se levantó en 1904 en el centro del núcleo urbano y que se vino abajo allá por 1952. La propuesta de Monsa Urbanismo reproduce, con bastante fidelidad, el modelo que se propuso. Se trata de un doble arco metálico, sujeto con traviesas del mismo material, tal como muestra la recreación que ilustra esta información. La calzada proyectada es de doble carril, de 3,5 metros de ancho para cada sentido. Se añaden dos aceras para peatones, de 2,50 metros cada una, cubiertas con tejadillos. El ancho total de la plataforma será de 13,50 metros, incluido el canto de los arcos.

PROYECTO ESTRELLA. El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé Roca, el primero de junio pasado presentaba a los medios este proyecto como la “actuación estrella” del actual mandato municipal y que esa dotación serviría para recuperar “parte da nosa historia, do noso patrimonio e volver contar contar cunha infraestructura emblemática”. Además destacó que servirá para convertir en peatonal el puente medieval construido en el siglo XVI (una vieja demanda de diferentes sectores sociales) y que también permitirá sacar gran parte del tráfico rodado del centro de Monforte.

OPOSITORES. El proyecto de Tomé Roca se topó, poco después de darse a conocer, con el rechazo de algunos sectores sociales y de las formaciones políticas del PP y de Espertamonforte, convirtiéndose en un elemento de discordia, como ha sucedido en otros muchos casos, como fue hace años la peatonalización de la céntrica calle Cardenal, una medida que luego fue aplaudida.

El primero en levantar la voz contra el nuevo puente fue la formación local Espertamonforte, que al día siguiente de la presentación de la iniciativa emitió un comunicado en el que señalaba defender la peatonalización del puente viejo, “pero sin provocar unha desfeita do Malecón”. Esta formación abogó por la formación de una plataforma ciudadana en defensa del Malecón para que en ella pudiesen manifestar su opinión todos aquellos que no deseen que se estropee “unha das zonas máis emblemáticas e fermosas da nosa cidade”. En Facebook por esas fechas ya se creó un grupo abierto llamado ‘O malecón non se toca’ que se definió como apolítico y que estaba en contra de la construcción del puente abierto al tráfico e invitaba a unirse a todos aquellos que compartían esa idea.

El PP, por su parte, el 16 de junio pedía al gobierno socialista que promoviese una consulta popular antes de decidir la construcción de un nuevo puente sobre el Cabe. Reclamó también la elaboración de un estudio técnico previo que defina los flujos de tráfico para determinar la necesidad de dicha infraestructura. La portavoz popular, Katy Varela, defiende también peatonalizar el histórico puente viejo, pero el PP no quiere la construcción de otro viaducto “sen que estea debidamente xustificada”, al tiempo que recuerda su alto coste económico (un millón de euros) y el impacto en el paisaje urbano de la ciudad.

PLATAFORMA. El 28 de julio se presentó de manera oficial, con registro en el concello, la plataforma ciudadana Salvemos o Malecón. En sus objetivos figura informar con rigurosidad de la construcción del nuevo puente de hierro para que la ciudadanía tenga una opinión certera de lo que se pretende hacer. Además, pretende concienciar del “erro irreparable que suporía levalo adiante, de cara a un Monforte futuro sostible, saudable, accesible, peonil e aberto a xente e a espazos verdes no centro da vila, tal como se vén facendo en cada vez máis cidades e vilas de todo o mundo”.

El tercero de los objetivos de esta agrupación pasa por estudiar y proponer alternativas ante la necesaria peatonalización del puente viejo, con el fin de que sean más eficaces con la movilidad y respetuosas con el medioambiente y la salud.

La polémica está ahí, algo que ya se puso en evidencia en el último pleno entre el alcalde, José Tomé, y la portavoz del PP, de la que insinuó que hizo llamadas a la Xunta, “non precisamente para axudar”. Se abre la puerta a la discordia.