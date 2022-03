Nuevo SOS del gran consumo, que habla de ERTEs y pérdidas diarias de 130 millones en la distribución

El gran consumo ha pedido responsabilidad al Gobierno y a los convocantes del paro del transporte para evitar la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y pérdidas diarias de 130 millones de euros en la distribución alimentaria, con lo que se elevan a 1.300 millones en los diez días de conflicto. Así lo han puesto de manifiesto las organizaciones las organizaciones Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-Alimentarias, FIAB y Hostelería de España, que han instado también al Gobierno a "no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al transporte" porque la situación es "insostenible" y a los convocantes a poner fin al paro. En concreto, el director general de AECOC, José María Bonmatí, ha calificado de "problema de Estado" el paro del transporte, que tras diez días han generado unos costes que crecen exponencialmente, sin "respuestas contundentes" por parte del Ejecutivo y que puede obligar a las empresas a adoptar ERTEs. "Son decisiones individuales que pueden utilizar las empresas para protegerse y minimizar el impacto", ha señalado Bonmatí. "En estas condiciones hacemos un llamamiento al Gobierno para que adopte medidas de carácter urgente y a los convocantes porque no se puede bloquear la economía del país y toda la cadena alimentaria, las soluciones van a venir y prolongar los daños no es de recibo", ha señalado el director general de Cooperativas Agroalimentarias, Agustín Herrero.

Por su parte, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha resaltado que la situación derivada del paro es "gravísima" porque la cadena alimentaria está "más tensionada" que en los peores momentos de la pandemia del Covid-19 y no ha descartado que las empresas apliquen ERTEs. "A medida que se alargue la situación no queda otra que usar esa herramienta", ha señalado. Asimismo, el secretario general de Asedas, Felipe Medina, ha querido destacado el "gran compromiso" del gran consumo y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los consumidores porque se trabaja en la reorganización del surtido y en que los lineales cuenten con productos de todas las categorías en un marco de "gran colaboración" con los proveedores.

EVITAR ACOPIOS MASIVOS. Por su parte, el presidente de ACES, Aurelio del Pino, ha pedido a los consumidores que ejerzan con responsabilidad las compras y eviten que sean "compulsivas" y acopios masivos, que "lejos de solucionar el problema complican aún más la gestión de los stocks en las tiendas". "Tenemos problemas de abastecimiento, pero no habrá problemas de desabastecimiento, las tiendas van a tener disponibilidad de cestas de alimentación completas", ha asegurado Del Pino, quien ha pedido a los consumidores que sigan utilizando sus pautas de comercio normales.

Respecto al anuncio del Gobierno de adelantar a mañana la reunión con los transportistas para abordar y definir con el sector un paquete de medidas que consiga paliar el impacto del precio de los carburantes en su actividad, fijada inicialmente para el viernes, Del Pino ha señalado que "cuanto antes mejor". "Si la reunión fuera esta misma tarde, también estaría bien. Lo que ganemos de tiempo, si nos garantiza soluciones, es bienvenido", ha afirmado.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Anged, Javier Millán-Astray, ha resaltado la eficiencia de la cadena alimentaria, pero ha avisado de que si no llega producto, "cada día será más difícil que los lineales estén abastecidos". Según ha señalado, el gran consumo está realizando unos esfuerzos "ingentes" para buscar alternativas y que los lineales de las grandes superficies estén "lo mejor abastecidos posible".

El presidente de Anged ha resaltado que los daños generados no solo al sector alimentario sino a toda la economía son "incalculables" y requieren una solución urgente, por lo que ha apelado a la responsabilidad del Gobierno y de los convocantes. Por último, desde Hostelería de España, su secretario general, Emilio Gallego, ha resaltado que el paro del transporte es una "losa" que dificulta "aún más" la supervivencia de un sector "gravemente afectado" por la pandemia.