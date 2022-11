‘Nunca Máis’ pon o foco na falta de seguridade na costa

Con vistas a estrearse o vindeiro domingo 13, o mesmo día que hai dúas décadas a marea negra do Prestige asolou a costa galega, a plataforma Nunca Máis presentou onte o documental ‘20 anos de dignidade’, nun acto celebrado onte no Pazo da Cultura da Boa Vila (Pontevedra), onde tamén participou a concelleira de Cultura da cidade, Carme Fouce, e no que puxeron o foco nunha serie de demandas climáticas.

A obra é unha peza audiovisual, dirixida por Xosé Aragunde coa colaboración da plataforma Nunca Máis, que recolle “testemuñas de diferentes persoas que participaron de xeito directo na xénese” deste movemento, así coma da “xente do mar que posúe unha visión directa da catástrofe acontecida nas costas galegas hai agora dúas décadas, achegando un balance destes últimos vinte anos”.

Un balance no que, tal e como lembrou a concelleira Carme Fouce, non se pode esquecer “o cúmulo de decisións erradas” que se tomaron durante e despois do afundimento do Prestige. “Alén disto, este acontecemento demostroulle ao mundo o que o pobo galego é quen de facer. Demostrámonos a nós mesmas que somos capaces de plantarnos diante de quen sexa e reivindicar a nosa vida e o que significa para nós o noso país”.

As mesmas “burradas” hoxe en día. Asemade, a concelleira de Cultura de Pontevedra sinalou que “estamos aquí para falar de como están as cousas a día de hoxe”, facendo alusión a “todas aquelas burradas e decisións que se tomaron” e que “se están tomando igual ao respecto do cambio climático”.

Pola súa banda, Uxía Senlle, voceira da plataforma, sinalou que este foi o movemento máis aberto, máis plural e máis inclusivo e transversal da historia recente da nosa comunidade. “A día de hoxe debemos sentir orgullo e creo que podemos seguir pensando en cambiar políticas feitas contra a nosa dignidade e a natureza”, asegurou Senlle.

Na mesma liña o segundo voceiro nesta xornada e membro da Plataforma en defensa da ría de Arousa, Xaquín Rubido, quixo lembrar que grazas ás mobilizacións de Nunca Máis e do pobo galego “conseguimos avances en seguridade marítima” mais cómpre seguir tendo en mente as eivas neste ámbito e se é factíbel pensar que algo parecido volvese acontecer.

Tráfico marítimo. Neste senso, fixo alusión á “conquista da presión social promovida por Nunca Máis”, pero tamén ás cuestións que seguen a ser o “tendón de Aquiles” da seguridade marítima. “O perigo é obvio”, asegurou, “vén do mar, do tráfico diario que se produce nas nosas costas. Cen buques que pasan diante de nós, dos que 35 son de mercadorías perigosas, e 15 deles son de bandeiras de conveniencia, bandeiras de libre matriculación”.

Ao respecto, sinalou que “deberiamos ter máis información” e “ter a disposición os datos públicos sobre o mar, sobre os buques que pasan por Galicia”. Asemade, sinalaron dende a plataforma que as bandeiras de conveniencia son “como paraísos fiscais” do tráfico marítimo, que requiren menor regulación e teñen un maior índice de accidentes.

Baixar ao pecio. Do mesmo xeito, Rubido tamén recuperou unha demanda que vén de lonxe: baixar ao pecio do Prestige, onde hai aínda 1.100 toneladas de fuel, para “controlar as fugas e ver se hai novas”, porque a pesar de que “Rajoy diga que non hai osíxeno á profundidade na que está”, “os científicos xa demostraron que si”.

Entre outras cuestións, criticou as declaracións dos responsables políticos no momento do accidente que saíron á luz recentemente, salientando que o PP ten a débeda de “pedir desculpas e recoñecer a súa responsabilidade e non dicir coa boca pequena que houbo erros”. Finalmente, reiterou a necesidade de que Galicia teña as competencias de salvamento marítimo e de loita contra a contaminación mariña, e que sexan de carácter público para que non se entenda como un “negocio lucrativo”.