Núñez Feijóo: “Muchos votantes de Vox votarán al PP si le ven como alternativa”

En paralelo a su despedida de Galicia, Alberto Núñez Feijóo va asentándose en Madrid, desde donde tratará de llevar al Partido Popular de nuevo al Palacio de La Moncloa. Un recorrido que el sábado por la noche hizo parada en el programa de Telecinco “Mi casa es la tuya”, conducido por Bertín Osborne.

Allí el de Os Peares habló de su infancia, de su familia y también por supuesto de política. Un capítulo en el que está convencido de que muchos votantes de Vox, si ven a los populares como una alternativa y si la gente no quiere seguir con este gobierno que preside Pedro Sánchez, votarán a los del charrán.

“Estoy convencido que muchos votantes de Vox, si nos ven como una alternativa y si la gente no quiere seguir con este gobierno tienen que votar a la alternativa”, subrayó, añadiendo que “si dividimos el voto, seguirá gobernando Sánchez”.

Preguntado si pactaría con la formación encabezada por Santiago Abascal si le hiciera falta para gobernar, el presidente de la Xunta en funciones evitó el tema: “Si yo vengo a la política española a intentar sumar votos y no a intentar ganar contundentemente las elecciones, no vengo. Me quedo donde estoy. Es mi proyecto político”.

“Respeto a Vox, me interesan muchos sus votantes, pero Vox y PP no somos lo mismo”, continuó el de Os Peares, quien cuestionado sobre si la formación es de extrema derecha, comentó: “Si cogemos la nomenclatura europea, aquello que se encuentra a la derecha del Partido Popular Europeo, se considera extrema derecha. Yo soy respetuoso con ese partido, porque si a ellos no les gusta que se lo digamos, yo no se lo diré”.

Alberto Núñez Feijóo recordó que admiraba a Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Santiago Carrillo y Felipe González, y confesó que votó a este último. “Voté a Felipe porque me parecía que era el mejor político y porque, además, iba a consolidar la democracia. Que la izquierda entrase en el Gobierno de España era determinante para consolidar la democracia en nuestro país. Insisto, lo volvería a hacer, fue un excelente presidente del Gobierno”, explicó.

Ultima el diseño de los segundos niveles. Al margen de la televisión, ya centrado en su labor en la calle Génova Feijóo, que hoy cumple un mes como líder nacional del PP, ultima el diseño de los segundos niveles del partido y el ajuste en la estructura del Grupo Popular, unos cambios que quiere tener listos para la segunda quincena de mayo y que reciban luz verde en una Junta Directiva Nacional.

El gallego, que este viernes dimitió como presidente de la Xunta después de 13 años, considera que en mayo debe estar “todo el mundo en sus puestos”. Al margen de su relevo en el Gobierno gallego, donde tomará el bastón de mando Alfonso Rueda, también se prevé que antes de que acabe este mes este completada la organización interna del PP a nivel nacional.

El congreso extraordinario que la formación celebró en Sevilla los días 1 y 2 de abril eligió a Cuca Gamarra como secretaria general; a Elías Bendodo como coordinador general; y a cinco vicesecretarios: Juan Bravo (Economía); Esteban González Pons (Institucional); Miguel Tellado (Organización); Carmen Navarro (Políticas Sociales); y Pedro Rollán (Territorial).

Las distintas Vicesecretarías contarán con secretarios de área cuyos nombres se desconocen en este momento. Habrá que ver si Feijóo decide mantener a algunos de los cargos que eligió en su día Pablo Casado, como el consejero madrileño Enrique López, que en enero de 2020 fue designado secretario de Justicia e Interior del PP.

También se esperan ajustes en el Grupo Popular, sobre todo en el del Senado si al final Feijóo opta por tener escaño en la Cámara Alta como senador por designación autonómica. En las filas del PP, la mayoría cree que ése es el escenario más probable y que más le convendría, sobre todo porque le permitiría debatir –aunque sea contadas veces– con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El propio Feijóo, que ya es presidente de los grupos parlamentarios por ser líder del PP, ha asegurado que “no descarta” ser senador. Si al final decide dar el paso de ocupar un asiento en la Cámara Alta, tendría que sustituir a uno de los dos senadores gallegos del PP por designación autonómica que tienen ahora escaño en el Senado: Elena Muñoz o Juan Carlos Serrano.

Una de las incógnitas en el Senado es si Feijóo mantendrá a Javier Maroto como portavoz. Algunas fuentes creen que no hay razón para relevarlo, si bien otras apuntan a que se decantará por una mujer, citando nombres como el de Ana Alós, exalcaldesa de Huesca.

Paralelamente, el partido ya está volcado en preparar las elecciones autonómicas y municipales. Con ese objetivo el coordinador general y el vicesecretario de Organización abrieron una ronda por CCAA para “construir la alternativa de gobierno del PP”, con la vista puesta en esa cita con las urnas que se producirá justo dentro de un año.