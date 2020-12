O ano 2021 chega a Galicia cunha fronte fría e neve por riba dos 500 metros

SANTIAGO. EP. O ano 2021 chegará este venres a Galicia cunha masa de aire moi fría ártica que traerá un descenso das temperaturas e neve por riba dos 500 a 600 metros. Así, segundo a información de Meteogalicia, os ceos alternarán nubes e claros, con chuvascos, máis probables canto máis ao norte, que poderán vir acompañados de saraiba e tormenta. Os ventos soprarán moderados do noroeste, con intervalos fortes no litoral norte, e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. De feito, a cota de neve baixará até os 500-600 metros. Por cidades, as temperaturas mínimas oscilarán entre os 2 graos de Lugo e os 8 da Coruña, mentres que as máximas situaranse entre os 11 graos de Ferrol e os 7 de Lugo.