O Bloque demanda no Congreso a mellora da mobilidade ferroviaria

Madrid. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, vén de rexistrar novas iniciativas para a mellora da mobilidade ferroviaria en Galicia reclamando a reorganización dos horarios e a recuperación das frecuencias que foron modificadas ou eliminadas, así como garantir a puntualidade e a seguranza do servizo. Así mesmo, a organización nacionalista demanda implantar unha política de prezos que inclúa descontos por motivos económicos, sociais, de idade e familiares para rematar coa discriminación que sofren moitas persoas usuarias do servizo ferroviario na comunidade.

Segundo o BNG, a mobilidade ferroviaria posúe en Galicia numerosas carencias, tanto nas infraestruturas, como nas comunicacións diarias entre as principais cidades e vilas. Tanto os obxectivos europeos como estatais a respecto da transformación da mobilidade e o fomento dos modos de transporte sostibles e seguros reflexan a necesidade de impulsar investimentos estratéxicos nas infraestruturas e servizos ferroviarios.

A liña ferroviaria do Eixo Atlántico entre Vigo e A Coruña, unha das que experimentou unha maior modernización nos últimos anos, converteuse nun dos traxectos de media distancia con máis usuarios do Estado. “Así e todo, esta liña ten importantes carencias e deficiencias que é preciso corrixir, para garantir a prestación dun servizo eficiente, moderno, competitivo e atractivo” explica o deputado do BNG.

Rego sinala os problemas relacionados cos horarios e a necesidade de reorganizalos para facilitar a conciliación dos horarios laborais e familiares. Son numerosas as denuncias de persoas usuarias desta liña: “a oferta de servizos é insuficiente, non responde as necesidades de mobilidade actuais e cunha diminución das frecuencias en franxas horarias punta de entrada ao redor das 8 e de volta maioritariamente a partir do 15.30 mais tamén con picos de demanda ás 17, 18 e 19h, imprescindíbeis para a mobilidade interurbana por motivos laborais e de estudos”, destaca.

Igualmente, a organización nacionalista denuncia que todos os cambios producidos o pasado 21 de decembro de 2021 coa entrada do AVE “empeoraron a situación previa do servizo ferroviario interno, primando a conexión con Madrid en detrimento das comunicacións internas entre os municipios galegos”.

O deputado nacionalista sinalou a necesidade de adiantar a hora de saída do tren que sae de Vigo ás 6.40 horas e atrasar o que sae da Coruña ás 15.00 horas para mellorar a conciliación e atraer máis persoas usuarios ao servizo de ferrocarril.

“Así mesmo, deben mencionarse os problemas existentes relacionados coa fiabilidade debida a diversas circunstancias como os atrasos na saída de Vigo -debido ao control de acceso cun único escáner, avarías, subida e baixada de pasaxeiros- os trens adoitan chegar con atraso, o que dificulta as conexións coas liñas de transporte público urbano e supón ás veces ter que asumir gastos suplementarios para poder chegar a tempo ao traballo”, denuncia Rego.

Ademais, o deputado nacionalista reclama unha política de prezos que amplíe e flexibilice os abonos e modifique os prezos actuais para rematar coa discriminación que sofren as persoas usuarias da liña Ourense-Santiago-A Coruña, materia sobre a que se pronunciou en diversas ocasións no Parlamento galego.