O BNG considera que Galicia debe recibir "como mínimo" 12.600 millóns do fondo covid

SANTIAGO. EP. O BNG estima que Galicia debería recibir "como mínimo" 12.600 millóns do fondo covid para a reactivación da economía, o que supón un 9 por cento do total que xestionará o Estado español e que, para a formación frontista, deben servir para apoiar o tecido produtivo do país e "non poden ser acaparados" polas empresas do IBEX 35. Así se pronunciou a líder nacionalista Ana Pontón durante a súa intervención na comisión interparlamentaria do Bloque, que reuniu nun hotel de Teo (A Coruña) aos seus representantes no Congreso, Parlamento de Galicia, deputacións e concellos para abordar a postura da formación de cara á repartición e destino dos fondos europeos para a reactivación económica após a pandemia.

Pontón sinalou que o Bloque "ten moi claro" que este fondo "non é a panacea nin a solución a todos os problemas" pero, remarcou, pelexarán nas institucións por que a aplicación desta axuda non estea vinculada á aplicación de recortes e que Galicia "reciba até o último euro que lle corresponda".

Coa mentalidade de que "cada euro conta" nunha reactivación económica e social que "depende" dos recursos públicos, a formación nacionalista considera que o fondo ten que empregarse para "superar" as consecuencias desta crise a través dunha aposta por "facilitar a transición ecolóxica" cara a unha "economía verde baseada no coñecemento" que estea asentada "na xustiza social e territorial".

"Temos a obrigación de acertar nos criterios de repartición e nas prioridades de investimento para sacar o maior partido ao investimento", incidiu Pontón, que puxo o acento en que Galicia debe contar "con voz propia" no debate dos fondos covid no que a "centralización" da súa xestión "abre a porta" a que a comunidade galega sexa "discriminada".

Neste sentido, cualificou de "preocupante" que non se coñeza de forma pública "que vai defender" a Xunta "nin cal vai ser a contía mínima que vai esixir ao Estado" e que para o BNG debería situarse nos 12.600 millóns de euros que haberían de ser xestionados de forma "íntegra" pola administración autonómica.

As EMPRESAS DO IBEX

Así as cousas, Ana Pontón advertiu da "falta de transparencia" por parte do Goberno galego que, ao seu xuízo, pretende beneficiar ás "empresas do IBEX 35". "A pregunta do millón é: Quen deseña os proxectos? A Xunta ou consultorías privadas?", preguntouse a portavoz nacional do Bloque, que censura a "opacidade" coa que, di, está a actuar o executivo que preside Alberto Núñez Feijóo.

Por isto, o BNG solicita que os proxectos seleccionados para recibir fondos covid sexan analizados na comisión de reactivación constituída no Parlamento de Galicia "para ver se son idóneos, se son o que necesita o país e saber a quen vai beneficiar".

Todo iso para, en palabras de Pontón, evitar que "volvan" ser as grandes empresas as beneficiadas nunha nova crise como sucedeu na de 2008, cando "se rescataron bancos".

"Agora queren subvencionar ás empresas do IBEX 35 no canto de apoiar ás pemes, aos autónomos e aos traballadores", subliñou antes de sinalar que nesta crise é necesario "rescatar a economía produtiva e real" ademais de "tomar nota" do "aprendido coa covid" e que, segundo Pontón, puxo de substitución que "hai que cambiar de paradigma".

DECÁLOGO

"Hai que avanzar cara a unha Galicia sustentable no económico e no social", resumiu a líder da formación nacionalista, que elaborou un decálogo que marca "os eixos" sobre os que deberían virar os proxectos a desenvolver en Galicia co fondo covid.

Deste xeito, o BNG pon de relevo que ha de apostarse polos sectores produtivos, o reforzo da sanidade e os servizos públicos para que cheguen a todo o territorio, a creación de emprego, a loita contra a deslocalización, potenciar políticas sociais e unha mobilidade sustentable, a modernización das infraestruturas, a transición ecolóxica e, por último, reverter a crise demográfica que atravesa o país.