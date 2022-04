O BNG deseña un "plan de choque" de 700 millóns centrado "en persoas e pemes" para facer fronte á inflación

O BNG deseñou un "plan de choque" que recolle "medidas urxentes" coas que mobilizar 700 millóns de euros para facer fronte aos problemas derivados da inflación entre as persoas, as familias e as pequenas e medianas empresas. O plan foi anunciado pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, na rolda de prensa celebrada este luns no Parlamento galego, onde lamentou que exista "desde fai tres meses" en Galicia un "goberno interino que non dá resposta ás necesidades da sociedade galega" cando se atravesa "a peor crise de prezos" das últimas décadas.

Despois de censurar que o Executivo autonómico careza "de estratexia de futuro a medio e longo prazo para o país", Pontón avanzou a presentación dunha proposta que recolle unha serie de medidas enfocadas ás persoas e as pequenas e medianas empresas, de cara a brindarlles apoio económico e evitar que "sufran máis" por unha inflación que, como lembrou, é maior en Galicia que no resto do Estado. O plan elaborado polo Bloque divídese en varias áreas, a primeira delas dotada con 90 millóns de euros para un fondo "de rescate social" destinado aos "colectivos máis desfavorecidos e que serviría para incrementar en 100 euros o complemento autonómico ás pensións non contributivas e elevar os limiares para percibir rendas de integración.

O BNG propón a creación dun fondo de rescate económico de 175 millóns de euros para apoios a pemes, cooperativas e autónomos; colectivos que, en palabras de Pontón, "son os máis que sofren a crise e os que menos axudas teñen". Para o sector primario, expón accións que suman 40 millóns de euros e que servirían, entre outras cuestións, para compensar o incremento de gastos e evitar que os produtores se vexan abocados a vender a perdas. A "terceira pata" do plan da formación frontista está centrada no investimento en obra pública, para a que reserva 325 millóns de euros.

En cuarto lugar están as medidas para as entidades locais co obxectivo de paliar "as moitas dificultades" ás que deben facer fronte os concellos debido ao marco de financiamento. Nesta liña, dotada con 35 millóns de euros, inclúese a revisión dos prezos nos contratos de obras que, como lembrou Pontón, abocaron a administracións a paralizar actuacións. Por último, a líder frontista sinalou a proposta de articular un fondo de liquidez de 75 millóns de euros orientado a cooperativas e empresas. Todas elas son, en palabras de Pontón, "medidas posibles, necesarias e que axudarían aos que peor o están pasando nestes momentos".

PENSAR GALICIA "A longo prazo". Por outra banda, Pontón avanzou este luns a elaboración dunha proposición de lei coa que o BNG quere pensar a Galicia "a longo prazo". "É necesario pór as luces longas e pensar a longo prazo", incidiu a líder do Bloque. Esta proposta lexislativa, que bautizou como 'Lei de modernización e transformación de Galicia', establece "cinco áreas estratéxicas": financeira, enerxética, ciencia e innovación, reactivación industrial e sector primario. "Estas serían as propostas que tomariamos se estivésemos a gobernar", subliñou Pontón, antes de incidir en que é preciso que "autogoberno galego se poña a disposición da sociedade de Galicia". EUROPA PRESS