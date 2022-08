O BNG esixe explicacións polo caso da muller falecida en Sanxenxo

Santiago. O Bloque Nacionalista Galego rexistrou no Parlamento unha solicitude de comparecencia urxente do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para que dea explicacións ante o falecemento dunha paciente en Baltar, en Sanxenxo, que non puido contar coa ambulancia solicitada pola súa familia.

Durante unha visita ás zonas da Serra do Barbanza afectadas polos incendios, Ana Pontón, a líder do partido, asegurou que a denuncia presentada contra a Xunta “non pode pasar como se non fora algo grave” e, ademais, que “estamos ante un novo caso no que se denuncia que a falta de medios para poder atender a unha persoa que estaba enferma tivo drásticas consecuencias”.

“Levamos 13 anos vendo como o PP demole a sanidade pública deste país con privatizacións” sentenciou Pontón, ao que engadiu que o partido se está a converter “nun problema para a saúde dos galegos e das galegas e hai que frear este deterioro que vive o noso sistema sanitario”.

Asemade, alertou do “caos” que hai actualmente na sanidade pública “que provoca que unha persoa que pide unha ambulancia non a teña”, motivo polo cal considera necesario abrir “unha investigación que depure as responsabilidades que poida haber”.

“Rueda ten que dar explicacións no Parlamento”, afirmou a portavoz nacional, “primeiro a esa familia” pero, pero pola situación na que se atopa actualmente o Sistema Sanitario e “para dicirnos que alternativas vai poñer sobre a mesa” para solventalo. E.N.