O BNG non avala a reforma laboral porque "non recupera nin avanza en dereitos"

SANTIAGO. EP. O BNG non avala a reforma laboral acordada polo Goberno, a patronal e os sindicatos CC.OO. e UXT porque "non recupera nin avanza en dereitos". A formación nacionalista insiste en reclamar unha "derrogación íntegra" das normativas aprobadas en 2010 e 2012 "para mellorar a calidade de vida e de benestar" dos traballadores. A través dun comunicado emitido este venres tras unha "primeira valoración de urxencia", o Bloque afirma que o texto froito do diálogo social "non derroga" a reforma laboral do Executivo de Mariano Rajoy, senón que "se limita a actualizala" mantendo "os aspectos máis lesivos e problemáticos".

Neste contexto, os nacionalistas lamentan que "non se modifica algunha das disposicións máis graves", como aquelas que "facilitaban o despedimento e reducían a indemnización de 45 a 33 días ou a 20 en casos de despedimento por causas obxectivas". Do mesmo xeito, o BNG critica que non se recupere a autorización previa por parte das autoridades en caso de expedientes reguladores de emprego (ERE), o que deixa aos traballadores "máis indefensos fronte ás empresas". Neste punto, a formación cita como exemplo a planta de Vestas, en Viveiro (Lugo).

Ademais, o Bloque censura que "non modifica substancialmente as condicións da negociación colectiva", senón que recupera a prevalencia dos convenios de ámbito estatal sobre os autonómicos e provinciais. Isto, a xuízo dos nacionalistas galegos, "debilita a capacidade de presión e de negociación dos traballadores", así como "as posibilidades de melloralas" a través dos convenios, máis aló de ser "un elemento máis de centralización". Tamén critica que, agás nos salarios, prevalezan os convenios de empresa fronte aos do sector, "mesmo que estes empeoren as condicións", o que afectará a "cuestións como as pagas extraordinarias, os horarios e a distribución do tempo de traballo ou as medidas para favorecer a conciliación". Así mesmo, o Bloque censura que do acordo alcanzado no marco do diálogo social estivesen "excluídos os sindicatos nacionais de clase" de Galicia --a Conferencia Intersindical Galega (CIG)-- e de Euskadi --ELA e LAB--, a pesar de que "teñen a condición de máis representativos".

O GOBERNO "NON DERROGOU A REFORMA LABORAL". En definitiva, o BNG considera "claro" que o Goberno de PSOE e Unidas Podemos "non derrogou a reforma laboral", polo que lle acusa de faltar ás súas promesas e compromisos establecidos, "mesmo por escrito". É "unha nova actuación decepcionante para quen esperaba que se producisen cambios en positivo", engaden os nacionalistas, que lamentan tamén que o Executivo "preferise encartarse ás posicións da patronal e ás condicións impostas pola Unión Europea".