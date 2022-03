O BNG pide fixar prezos, reducir peaxes e rebaixar temporalmente impostos ante a “escalada” de prezos

SANTIAGO. EP. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou este mércores unha serie de medidas para paliar a “escalada” de prezos, entre as cales propuxo fixar prezos en determinados produtos, reducir peaxes e rebaixar temporalmente impostos. Concretamente, e após desprazarse a unha gasolineira de forma simbólica ante a situación de inflación, a líder nacionalista reclamou que se prohiba a venda a perdas no sector primario, tal e como se recolle na Lei de cadea alimentaria. Tamén pediu a compra pública de pensos para garantir un abastecemento a prezos “razoables”. O BNG quere que se fixe un prezo máximo para a electricidade no sector primario, axudas extraordinarias ao sector gandeiro e pesqueiro a través do que se coñece como axudas de mínimis, ás que non se superan os 200.000 euros, e que poidan ser en forma de subvencións, préstamos ou deducións.

Tamén reclaman manter as bonificacións ao combustible da frota pesqueira, garantir por parte do Estado o prezo dos hidrocarburos no límite que existía antes da escalada de prezos e rebaixar temporalmente os impostos aos carburantes, distinguindo entre consumo doméstico e profesional. No paquete de propostas, tamén se atopan reducir peaxes en todas as autoestradas galegas, actuar “de inmediato” sobre o mercado enerxético, “pondo fin aos beneficios caídos do ceo”. Finalmente Pontón volveu a esixir a tarifa eléctrica galega, para “compensar” a Galicia por ser produtora de electricidade.

“MANCHA DE ACEITE”. Pontón lembrou que a inflación subiu, nos últimos dous meses, “máis que a media do Estado”, o que está “a agravar” máis a situación do país.

A líder nacionalista lembrou que o sector agrario e pesqueiro, que se puido comprobar como eran “vitais” durante a pandemia, necesitan “medidas urxentes para paliar esta situación”. “Un país non pode seguir adiante vendo como os gobernos seguen de brazos cruzados sen tomar medidas efectivas. A inflación é unha especie de mancha de aceite que afecta a todos os sectores, á economía, ás familias, á recuperación económicas e é necesario que se tomen xa medidas, porque non podemos permitirnos o peche de negocios, de explotacións gandeiras e barcos amarrados”, salientou.

“Feijóo, ausente”. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, afeou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que siga "ausente" e en campaña electoral interna, nunhas "eleccións ás que só se presenta el", mentres "aburan" os problemas para os galegos, dos que "cobra como presidente" da Xunta. En declaracións aos medios este mércores, Pontón preguntouse "onde está o Goberno da Xunta e o señor Feijóo no medio dunha crise que ten afogados" aos galegos, aos gandeiros, á pesca, ao transporte e que "está a pór en risco" a recuperación económica. "Feijóo, no canto de estar a se ocupar dos problemas dos galegos, está en campaña electoral, nunhas eleccións ás que só se presenta el. É evidente que lle parece máis importante solucionar as pelexas do Partido Popular que enfrontar os problemas que ten a sociedade galega", lamentou.

Pontón conveu que "até agora tiñamos un goberno que era incapaz de pór solucións", pero "agora temos ademais un presidente ausente, que segue cobrando o salario dos galegos, pero que segue facendo campaña interna do PP". "Nós, desde logo, cremos que Galicia non merece isto; necesitamos un Goberno que tome decisións e que se poña á fronte de tomar medidas", sentenciou.