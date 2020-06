O BNG pide reabrir os centros de día “coas máximas garantías”

Santiago. A voceira nacional do BNG e candidata á presidencia da Xunta, Ana Pontón, exixiu onte ao Goberno autonómico que reabra os centros de dí9a “coas máximas garantías”, xa que en Galicia “hai 14.000 usuarios que precisan con urxencia deste servizo”, explicou. Deste modo o manifestou tras unha xuntanza coa Federación de Alzhéimer de Galiza (Fagal) no seu centro en Santiago de Compostela.

“Non se entende que se poidan celebrar verbenas, ir á praia ou abrir terrazas pero os centros de día sigan pechados ata setembro, con todo o que sito implica para a saúde dos usuarios e para as súas familias”, explicou Pontón, uqen pediu explicacións ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Deste modo, a candidata nacionalista urxiu a reabrir estos centros “con todas as garantías e reforzando o persoal, de ser necesario, co protocolo de seguridade sanitario que sexe preciso”. Neste senso, a líde do BNG propuxo crear un Servizo Galego de Benestar, “un equivalente ao Sergas no ámbito dos servizos sociais” para así “avanzar na xestión pública de residencias da terceira idade, centros para persoas con necesidades especiais, centros de día e persoas de axuda ao fogar”, explicou a voceira nacional frentista.

SOLUCIÓN PARA ALCOA. Ana Pontón pronunciouse tamén no día de onte sobre a crítica situación da factoría de Alcoa en San Cibrao; e asegurou que se ela fose “a presidenta de Galicia, tería encima da mesa unha proposta de nacionalización para salvar a Alcoa”, unha solución que frearía a “decisión firme, por parte da multinacional, de despedir 534 traballadores”.

Neste sentido insistiu en que se trata da “antesala” do peche da factoría e lamentou estos despedimentos, que se farán conforme á “contrarreforma laboral do Partido Popular, que aínda non derogaron nin PSOE nin Podemos” no Goberno. Pontón subliñou que os traballadores “precisan respostas” e realzou que “se ela fora presidenta de Galicia, tería unha proposta para salvar o futuro da factoría, e con ela o de toda a comarca”. Criticou, nesta liña, “o escapismo de Feijóo” que “non se atreveu a poñer un pé na Mariña nin aportou solucións”, sentenciou. ecg