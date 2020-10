O BNG pide un pleno urxente extraordinario para abordar a situación sanitaria, económica e social

SANTIAGO. EP. O BNG pediu a convocatoria urxente dun pleno extraordinario na Cámara galega para abordar a situación sanitaria, económica e social ante as novas restricións que afectan a toda Galicia, e singularmente, as novas medidas decretadas para a capital galega e outras localidades. En rolda de prensa, a viceportavoz parlamentaria do BNG, Olalla Rodil, deu a coñecer esta proposta, coa petición de que se convoque xa mesmo a semana que vén este pleno na Cámara. "Vemos con preocupación como están a evolucionar os datos, o aumento do número de contagios, a transmisión comunitaria e a presión asistencial e o número de falecidos", comezou a dirixente nacionalista.

Así, na súa intervención, motivou esta proposta na necesidade de abordar todas as vertentes da crise sanitaria. Así mesmo, tivo palabras para lamentar as 11 mortes das últimas 24 horas, das cales seis son acodes usuarias da residencia de Vos Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense) e volveu a pedir "blindar" todas as residencias e a intervención pública en todas elas.

"Temos que ir máis aló dunha sucesión de anuncios en fervenza, que se van adoptando dun día para outro, e optar por unha visión de conxunto no que as forzas políticas fagamos propostas ante a crise", sinalou Olalla Rodil na súa comparecencia ante os medios, na que pediu coñecer "os datos en profundidade e detalle" de como vai evolucionando a pandemia.

No ámbito sanitario, tamén reclamou que non se descoiden as outras enfermidades: "que non se reduza a calidade asistencial que recibe o conxunto dos galegos". Neste sentido, avisou de que "non se poden aprazar" as intervencións sanitarias para outras doenzas.

Rodil tamén considera "inadmisible" que as residencias de maiores sigan "sen blindar". "É urxente e prioritario", dixo, após indicar que "non" se pode considerar como "normal" que o 45 por cento dos falecidos correspóndanse con este colectivo.

"IMPACTO SEN PRECEDENTES"

En canto á "emerxencia económica", Rodil fixouse no "impacto sen precedentes" da crise sanitaria e advertiu de que as medidas que se adoptan "non poden levar á ruína a miles de persoas que se dedican ao sector servizos e comercio de proximidade", polo que pediu medidas de apoio e axudas directas aos autónomos, como se aprobaron noutras comunidades.

E relacionado con iso, este pleno monográfico, a xuízo do BNG, debería abordar tamén como "rescatar colectivos máis vulnerables da sociedade", o respecto do que lembrou a taxa de pobreza por encima do 23 por cento.

En definitiva, dixo, o Parlamento de Galicia "non pode ser alleo á situación deste país" e a unha crise "que está a chamar moi forte" e que require debater sobre as consecuencias sanitarias, económicas e sociais.

Preguntada polos medios sobre as medidas publicadas polo Diario Oficial de Galicia ao fío da medianoite, Rodil sostivo que a sociedade ten que ter "con claridade suficiente" as medidas e criterios polos que hai medidas de restrición --tanto no ámbito laboral como social--, o cal vinculou coa necesidade de que haxa este pleno extraordinario para tratar de forma específica esta cuestión coa óptica social, económica e sanitaria.