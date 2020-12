O BNG promete un ano “de esforzos” para sacar adiante o país

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou este mércores que, tras un ano “moi difícil”, a súa formación en 2021 non escatimará “esforzos” para sacar o país adiante.

Nun vídeo remitido aos medios, a líder da oposición fai un chamamento á “esperanza” de cara ao novo ano e agradece a “xenerosidade” e a “responsabilidade” coa que os galegos afrontaron o 2020.

No seu discurso do Nadal, Pontón traslada un compromiso e unha mensaxe de esperanza en nome do BNG e asegura que no seu partido “non escatimaremos esforzos para sacar o país adiante” porque “imos traballar para que Galicia non perda o tren da reactivación económica e social, con propostas en positivo, arrimando o ombreiro e coa man tendida para superar esta crise”.