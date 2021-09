O BNG reclamará uns PGE que compensen "a discriminación" a Galicia en 2021

O BNG afronta un novo curso político "intenso" no panorama estatal co obxectivo firme de facer cumprir o acordo de investidura alcanzado co PSOE e reclamar que os próximos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) compensen a "discriminación" que experimentou Galicia nas contas de 2021.

O deputado da formación no Congreso, Néstor Rego, foi tallante nesta cuestión: o acordo de investidura "non é só un acordo entre PSOE e BNG", senón que é "o compromiso do Goberno español con todos os galegos".

É por iso que entre as cuestións prioritarias de cara a este novo período atópase o impulso aos compromisos reflectidos neste documento, posto que suporía "desbloquear" moitos problemas que levan anos en espera, especialmente en materia de infraestruturas e de forma particular en materia ferroviaria, no que Galicia conta con "un atraso significativo" en relación ao resto de comunidades.

Rego compareceu este mércores en rolda de prensa para detallar os principais retos que afronta o país ante o novo curso político. "Imos ser especialmente esixentes á hora de que o Goberno cumpra con Galicia e o PSOE cumpra aquilo ao que se comprometeu e a proba de lume serán os orzamentos", advertiu o deputado nacionalista.

O representante do BNG lembrou a "discriminación" que experimentou Galicia coas contas de 2021 a pesar do contexto de orzamentos "expansivos", nos que subiu o investimento territorializado en preto do 50% mentres na comunidade galega descendeu un 11% en relación ao documento anterior.

En consecuencia, o BNG votou negativamente ante a falta de vontade dos partidos que conforman o Goberno, de quen espera "unha actitude diferente" en contraposición á "cerrazón a negociar" de cara ás contas de 2021 e que resultou "moi negativa" e "pasou factura" ao Executivo central, ao incumprir os seus compromisos.

Rego desvelou unha conversación telefónica co ministro da Presidencia, Félix Bolaños, na que este comprometeu "diálogo e vontade" de mellorar os orzamentos destinados a Galicia, aínda que o deputado nacionalista advertiu de que o documento debe "compensar" a discriminación das contas deste ano.

O BNG reclamara uns 1.000 millóns que, finalmente, materializáronse en 832 nas contas definitivas, polo que "o obxectivo este ano ten que ser maior" para estar "á altura das necesidades".

Tamén considerou "falso" o argumento esgrimido polo Executivo central, que justificó a menor achega a Galicia na proximidade da conclusión das obras do AVE, dado que hai uns meses anunciouse a licitación de varios tramos da chamada variante de Ourense e nin sequera se incluían todos os traballos recolleidos no custo global da infraestrutura.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Outro dos puntos crave serán os 'Fondos Next Generation', posto que na primeira repartición de 441 millóns de euros non se respectou o criterio mínimo de poboación e Galicia "perdeu entre 100 e 200 millóns de euros", o que constata o carácter "arbitrario" da distribución das contías.

Néstor Rego tamén reclamará o compromiso de derrogación da Reforma Laboral, após "case dous anos" de Goberno de coalición; a subida do SMI "aínda pendente" e que debe situarse ao 60 por cento do salario medio, que é o que recolle a Carta Social Europea.

Outras necesidades apuntan a porlle freo á política de recortes das pensións, a derrogación da Lei Mordaza e actuar ante a escalada do prezo da luz.

Neste punto, Rego insistiu en que é trata dun problema "de regulación á medida das eléctricas" e que isto pasa pola intervención pública das grandes empresas que "nunca deberon ser privatizadas", ademais doutras propostas como a tarifa eléctricas galega que contemple a súa condición especial como comunidade produtora de enerxía.

PEAXES E COMPETENCIAS

Tamén instou a traballar para reducir as peaxes das autoestradas, posto que Galicia é o territorio con máis quilómetros con peaxe de todo o Estado, ademais de garantir a implicación do BNG para lograr que as novas leis expostas supoñan "avances reais en dereitos do conxunto da poboación", como a Lei de Memoria democrática, as leis de Igualdade ou a regulación dos prezos do aluguer de vivenda.

Doutra banda, referiuse a "cuestións esenciais" como garantir o mesmo trato a Galicia que ao resto de nacións do Estado e convocar a comisión de seguimento para transferir todas as competencias previstas no Estatuto, avanzar en materia de normalización lingüística ou na creación de xulgados de violencia machista. Europa Press