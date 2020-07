O BNG volverá á Quintana o 'Día da Patria' para "celebrar" os resultados electorais, pero con medidas covid-19

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 EP. Os 19 deputados logrados polo BNG nas urnas o pasado domingo 12 de xullo han insuflado aire nunha organización que no últimos catro anos conseguiu regresar ao Congreso cun representante e que ha máis que triplicado os seus votos nas eleccións autonómicas, logrando, así, traducir esa "tendencia á alza" que repetían nos últimos tempos --e dicían as enquisas-- os seus dirixentes, especialmente, o seu portavoz nacional, Ana Pontón.

A líder do Bloque colleu as rendas do Bloque en horas baixas para a marca nacionalista, que agora cultivou o mellor resultado en escanos da súa historia, en vésperas da celebración do Día da Patria, un acontecemento que devolveu a "ilusión" á militancia.

Fontes da organización confirmaron a Europa Press que ambas as circunstancias fan máis oportuna, aínda que con medidas de seguridade sanitaria e distanciamento social, a "celebración" deste 'Día da Patria', xa que a militancia ten "ganas de festexar" os resultados electorais.

O próximo 25 de xullo cumpriranse 52 anos desde que o nacionalismo galego, no ano 1968, colgou por primeira unha pancarta na Alameda compostelá baixo a ditadura franquista, un acto que se considera a primeira mobilización reivindicativa do Día da Patria e que, con motivo dos 50 anos, serviu ao Bloque para volver colgar no mesmo lugar unha pancarta que lembra ese momento.

Pero é que ademais, este ano 2020, cumpriranse cen anos desde que oficialmente celebrouse o 25 de xullo o Día de Galicia, unha efeméride fixada en 1919 e á que puxo data a asemblea das Irmandades da Fala, na que participaron nomes como Losada Diéguez, Vicente Risco, Ramón Cabanillas e os irmáns Vilar Ponche.

Con estas datas como pano de fondo, o BNG organizará un acto público o próximo 25 de xullo na, para o nacionalismo, simbólica Praza da Quintana, posto que mobilizacións e manifestacións, e mesmo a propia celebración, estiveron prohibidas no franquismo. Mesmo xa en democracia unha das datas históricas que se lembran son as cargas de 1983 após as que se volveron á Quintana, polo que 'conquistar' este espazo público tamén forma parte da festa nacionalista.

Fontes do BNG confirmaron a Europa Press que o acto se celebrará nesta praza á que, precisamente, Ana Pontón acudiu en campaña electoral no mitin central que protagonizou na capital galega. Así, os nacionalistas volven esperar un 'cheo', aínda que con distanciamento social, nesta mesma praza á que non deixaron de acudir ningún dos últimos anos.

CONSELLO NACIONAL

Xusto unha semana antes, este sábado día 18 de xullo, o BNG reúne ao seu máximo órgano de decisión entre asembleas, o Consello Nacional. Debido á situación sanitaria, trasladaranse ao compostelán hotel Porta do Camiño, xa que del forman parte un centenar de integrantes para os que o espazo da sede do partido queda pequeno.

Após reunirse a Executiva Nacional o luns para valorar os datos da contenda electoral do domingo, este sábado será a quenda dos integrantes do Consello Nacional, na que haberá unha intervención inicial da portavoz nacional aberta aos medios de comunicación.

O Consello tamén abordará a celebración do 25 de xullo, a cal tamén servirá para facer un recoñecemento á militancia, que "constitúe o principal e mellor activo do BNG e cuxo papel foi esencial ao longo destes anos", tanto polo seu activismo, como para trasladar o traballo e as propostas da formación nacionalista.