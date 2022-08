O bono para o acceso dixital chegará a uns 5.700 galegos en exclusión

Santiago. Operadores de telecomunicación e empresas que ofrezan servizos de internet poderán solicitar ata o 19 de setembro a súa participación no programa de bonos dixitais posto en marcha pola Consellería de Facenda. Unha vez que se publique no Diario Oficial de Galicia o listado de entidades colaboradoras poderán solicitarse os bonos, que facilitarán a contratación de servizos de internet a persoas vulnerables.

Este programa conta cun orzamento de 1,3 millóns de euros, que forman parte dos fondos que o Goberno de España transfire a Galicia no marco do compoñente 15 Galicia do Plan de Recuperación, Transform ción e Resiliencia, financiado pola UE.

A iniciativa, enmarcada no programa estatal ÚNICO Bono Social, permitirá a persoas ou familias vulnerables contratar ou mellorar a conexión á banda longa fixa cunha velocidade mínima de 30Mbps, cunha minoración mensual de ata 20 euros na factura emitida pola entidade colaboradora elixida durante un período de ata 12 meses cun máximo de 240 euros. A previsión é acadar os 5.774 beneficiarios.

As axudas están dirixidas a fogares que non conten con conexión fixa de 30 ou máis Mbps a internet e cuxa renda anual (per capita) sexa inferior ao 125% do IPREM en caso de non ter menores ou 175% en caso de telos. Son, fundamentalmente, beneficiarios de Risga, do Ingreso Mínimo Vital así como outras familias con poucos recursos ou en risco de exclusión social. redacción